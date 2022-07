Lola Índigo rompió el silencio sobre Lali Espósito: "Es mágica y maravillosa"

sábado, 16 de julio de 2022 00:00

En medio de sus vacaciones en el verano europeo, mucho se habla en las últimas horas de Lali Espósito. Es que la jurado de La Voz Argentina, luego de desplegar por el país su "Disciplina tour", viajó al viejo continente para descansar y alejarse del frío.

Antes de todo eso, lanzó su último tema llamado "N5", sobre el cual se especuló que iba dirigido a Lola Índigo, su supuesto amor. Sin embargo, en medio de los rumores, fue la propia cantante española quien rompió el silencio y habló de su relación con Lali.

"Me encantaba su rollo y su personalidad. Ella como artista me flipa. Me enteré de que ella estaba en Madrid y le dije de quedar y ahí le regalé el disco de La Niña y ella subió un TikTok", comenzó contando sobre el inicio de la relación entre ambas.

"Mi primer disco se lo regalé a Lali porque es libra, mágica y maravillosa", señaló y agregó sobre el motivo por el que no tienen fotos juntas: "Yo estoy disfrutando de la maravillosa Lali Espósito no voy a estar con el celular".

"Ella es una persona tan guay, con una cabeza, una personalidad, es tan libre... Es una de mis personas favoritas", finalizó Índigo.