Darío Barassi le envió facturas y una picada a Messi y Antonela Roccuzzo reaccionó

miércoles, 13 de julio de 2022 19:12

Empezó como un juego y poco a poco se fue afianzando. Darío Barassi tuvo un nuevo intercambio con Antonela Rocuzzo y con Lionel Messi y sorprendió a todos. El sanjuanino le envió facturas y una picada al crack de la Selección Argentina por su cumpleaños y la esposa reaccionó con un divertido mensaje.

Hace unos días empezó la historia cuando el conductor de "100 Argentinos Dicen" se equivocó de la fecha de cumpleaños de Messi y le envió un regalo con anticipación. “¿Sabés quién me creo que soy? El mejor amigo de Messi”, dijo Barassi quien por aquel entonces recibió una inesperada respuesta vía Whatsapp de Antonela.

“Hola, ¿qué tal? Escuchá, te adelantaste un poco, el cumple de Leo es el 24 de junio, lo saludaste con un poquito de anticipación. No, y aparte hoy llegamos a Barcelona. Se nos terminó el invierno, nos vinimos al veranito, así que aprovechamos acá unos días de vacaciones con Leo, hasta que arranquen a full de vuelta. Pero bueno, de todas formas te acepto el salame, eso siempre viene bien”, expresó la mamá de Thiago, Mateo y Ciro.

Pero no fue solo ella quien le envió un mensaje por aquel entonces. También lo hizo Lionel Messi con un audio que luego Barassi reprodujo: “Gordo, es el 24 mi cumple, nada que ver, te acordaste solo dijiste y nada que ver. Faltan diez días todavía. Bueno, gracias, ya me doy por saludado. No estamos más en Rosario, estamos en Barcelona, llegamos hoy”.

Pero lo particular surgió en ese último audio. Es que de fondo se escuchó la voz de Roccuzzo pidiendo por facturas y Messi aclaró: “Dice Anto que va a pensar de ir a jugar ahí con la hermana. Un beso grande a todos, nos vemos, chau”.

Pedido cumplido

Este miércoles un mensaje en la stories de Antonela Roccuzzo sorprendió al sanjuanino y a todos los seguidores. Es que la mujer de Messi compartió un video en el que se ven varias cajas con el logo de "100 Argentinos Dicen". En su interior había desde medialunas con jamón y queso hasta otras rellenas con dulce de leche e incluso una picada completa con fiambres de todo tipo. Junto al video se lee: “¡Muchas gracias!” y las etiquetas de las cuentas del conductor y del ciclo de El Trece.

Ante esto, Barassi replicó dichas historias y agregó: “¡Ay, ay, ay, mi peso en amor para esta pareja que lo es todo!”. “¡Hitazo de 100 argentinos dice. Grosa Flor Gattario”, señaló en referencia a su productora.

"Me ch...un huevo el resto. Soy amigo de Anto y Leo. Soy amigo, ¿entendés lo que te digo? Soy amigo. Envidiame, hermano, en mi vida pateé una pelota”, finalizó.