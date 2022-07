Flor Peña se sinceró sobre las internas en América TV: "tengo muy claro que..."

lunes, 11 de julio de 2022 18:56

A dos meses del controvertido debut de La puta ama en la pantalla de América TV, Florencia Peña no logra convencer a las autoridades del canal, a pesar de los cambios que hizo en el ciclo y del rating que la acompaña. Y lejos de negar los rumores de mala relación, la actriz y conductora se metió de lleno en las internas.

"Me sigue admirando y sorprendiendo lo que genero, porque me están haciendo sentir importante en el último tiempo", comenzó en diálogo con la cronista de Socios del espectáculo. Y continuó: "El programa está muy lindo, le estamos encontrando la vuelta. Es un horario muy competitivo, no hay más rating para hacer. Ellos sabían perfectamente qué aguas iba a transitar... más, menos, dos décimas arriba, dos décimas abajo".

Además, señaló que desde el comienzo hubo un "ensañamiento" con el programa y con ella y que todavía le sorprende encontrarse con comentarios negativos, a pesar de que -a su criterio- al ciclo le está yendo muy bien. Y se refirió con picardía a la filtración del focus group en el que varios auspiciantes del canal no se mostraron conformes con el título ni con el contenido de LPA.

"Es espectacular que alguien haya filtrado el contenido de un focus group y que justo sea mío", ironizó. "Tengo muy claro que América no es mi público, yo soy más una chica Telefe, pero es lógico que si hacés un focus group de un programa que fue absolutamente vapuleado, no salga del todo bien", agregó.

Y cuando la cronista le preguntó si le habían "soltado la mano" con la venta de pauta, se limitó a sonreí. "Yo me encargo de hacer bien mi trabajo, de ser honesta conmigo, con el público... puede fallar, claro, pero para mí fracaso es no hacer", concluyó y destacó que su proyecto supera en audiencia a El Nueve, de manera que América TV queda tercero en la franja, detrás de Telefe y eltrece.