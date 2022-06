Atacaron y le fracturaron la mandíbula a un hijo de Valeria Mazza

martes, 7 de junio de 2022 12:25

Uno de los hijos de la modelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier sufrió una "fractura de mandíbula con desplazamiento" al ser atacado a golpes a la salida de una disco en la ciudad santafecina de Rosario, por lo que hoy será intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio Austral de Buenos Aires.



Se trata de Tiziano Gravier, de 19 años, quien recibió dos golpes de puño el último sábado por la noche en un boliche ubicado en Brown y Salta, en el barrio Pichincha de Rosario, cuando dos jóvenes lo atacaron "sin mediar palabras", explicó el abogado de la familia, Germán Pugnaloni.



Tras la agresión, el joven estuvo internado en el Sanatorio Británico de Rosario por 24 horas y, luego, fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, donde está previsto que hoy sea sometido a una operación en la mandíbula, precisó el letrado a la prensa.



"Fue un hecho gravísimo, de una violencia lamentable; Tiziano no cruzó palabras con estas personas", indicó Pugnaloni al ser consultado sobre lo sucedido.



La investigación del hecho quedó a cargo de la fiscalía de Flagrancia de Rosario, quienes confirmaron que hasta el momento los agresores, dos jóvenes que quedaron registrados por una de las cámaras de vigilancia del boliche bailable, no fueron identificados.



El ataque, que se conoció esta mañana, ocurrió el último sábado por la noche cuando Tiziano Gravier junto un hermano menor fue hasta un boliche del barrio Pichincha, de Rosario, para encontrarse con dos chicas "que conocía de otras ocasiones en Buenos Aires", dijo el abogado.



"Habían acordado un encuentro a la salida del boliche (con las chicas) y casi sin mediar palabras, porque en realidad le dijeron 'Tincho', una forma de estigmatizar a chicos de clase media alta, y luego lo golpearon", explicó Pugnaloni en declaraciones a Canal Tres de Rosario.



En ese sentido, el representante legal de la familia Gravier Mazza agregó: "Lo escucharon hablar con un tono que no era frecuente para la ciudad de Rosario y por ese solo hecho lo agredieron y le dieron estos dos terribles golpes de puño".



A la vez, el abogado destacó que "por fortuna, Tiziano tomó la actitud de retirar a su hermano (porque) si se trenzaba en lucha no sé en qué podía terminar".



Por su parte, los propietarios de la disco pusieron a disposición el personal del comercio y las grabaciones de las cámaras de seguridad, aunque los agresores aún no fueron identificados.



Además, Pugnaloni agradeció el llamado del intendente de Rosario, Pablo Javkin, para solidarizarse; aunque cuestionó el accionar del personal de la Dirección de Control local y de la Policía, que al ser advertidos del hecho "no hicieron nada".



Los hermanos Gravier se encontraban en esa ciudad santafesina porque sus padres viajaron el fin de semana para celebrar el cumpleaños de la madre de la modelo, que reside en esta ciudad.