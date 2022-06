Majo Martino apuntó contra Sabrina Carballo y reveló por qué le cae mal

domingo, 19 de junio de 2022 20:18

El Hotel de los Famosos sigue dando que hablar, en esta oportunidad se conocieron los motivos por los que Majo Martino, ex participante del programa no se llevaba bien con Sabrina Carballo.

Majo Martino comenzó en el programa siendo parte de "La Familia", incluso muchas de las actitudes que tuvo fueron cuestionadas por el público. Con el ingreso de Locho Loccisano, su comportamiento comenzó a cambiar incluso mucho de los participantes del programa le soltaron la mano.

Actualmente, Majo está fuera del hotel y se animó a contar las experiencias que vivió. En esta ocasión, apuntó contra una de las participantes, Sabrina Carballo.

"Cuando estaba conmigo era amable. Por ejemplo, cuando me lastimé el pie me puso hielo y una vez que tuve frío después de un juego me dio su remera para que me la cambiara. Hasta ahí nomás igual, porque no pegamos onda...", destacó Majo.

Posteriormente, agregó que "nuestro trato era lo justo y necesario, pero después vi que me imitaba y me chocó. Me enteré que hablaba por detrás. No me cierra, es jodida", afirmó, sin filtro".

Sobre el comportamiento de Emily, Majo resaltó: "y me da pena que Emily Lucius haya quedado tan mal, me llamó la atención porque adentro parecía amorosa. No entiendo por qué habla así, es injustificado todo", cerró.