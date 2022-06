Confesiones polémicas: Verónica Llinás se refirió a la situación del país

lunes, 13 de junio de 2022 00:00

Verónica Llinás y “Solita” Silveyra están en plena gira nacional de Dos locas de remate, obra ganadora a Mejor Comedia 2022 de los premios Estrella de Mar. Es por eso que la actriz y humorista argentina habló con Claudio Albarenque y su equipo, en el programa “Hablá por vos” (emitido por la 990), para contar algunos detalles sobre su experiencia con esta producción.

“Es mi primera gira nacional. Estoy conociendo partes del país que no conocía, como así también teatros”, confesó la intérprete. Y añadió: “Siempre actué en teatros de Buenos Aires, eso había sido todo. Ahora, estoy viendo los maravillosos teatros que tenemos, algunos cuidados y otros abandonados, pero majestuosos”.

También habló sobre el cariño que ha recibido del público a lo largo de estos días: “La gente es un amor. Tiene una gratitud de que uno esté ahí que es muy conmovedor. (…) Pensé que en el interior la iban a conocer sólo a ‘Solita’ y me impresionó la cantidad de gente que me conoce a mí también”.

En cuanto a su relación con su compañera de reparto, mencionó que “cuando está todo bien, la pasamos re bien. A veces, hay roces. Hay una convivencia muy estricta, es casi como un hermanazgo, porque estamos hace mucho tiempo y somos muy distintas. En general, la pasamos bien, pero a veces no”.

A su vez, dio su punto de vista acerca de cómo está el país y sus habitantes: “Está hecho mierda. Hay lugares que están mejores, hay pueblos que son más prósperos, y esa diferencia se ve muy rotundamente. Pero veo un país muy sufriente, muy devastado”, expresó.

Respecto a la gente, comentó que “está tan hecha mierda como el país. Ahí hay como una decadencia, no sabría cómo calificarlo. Tenemos gobiernos que no resuelven los problemas fundamentales, lo fundamental del ser humano, básico. Entonces, viene uno y otro pero ninguno lo resuelve”.

Y agregó: “Esta cosa de la grieta le hace pésimo al país. Cada gobierno que viene, en vez de aprovechar lo que ganó el otro, lo tira abajo para hacer todo él y termina haciendo nada. Y eso lo hace tanto de un lado como del otro”.

Llinás también habló sobre los ataques que ha recibido a lo largo de este tiempo por hacer contenido humorístico sobre la realidad del país y la política. “Recibí mucha, pero mucha agresión. Y yo tampoco soy una humorística política, yo soy una actriz multitasking y hago humor. Pero después lo que vino fue una cosa tan de otro mundo para mí, tan de un barro que yo no quería pisar, que dije: ‘No, no. Yo me retiro de ésta’”, confesó.

Fue tanto el nivel de agresión que a la actriz le afectó en grandes proporciones, ya que llegaron a inventar desde fake news hasta amenazas de muerte. “A veces me la he podido bancar, pero a veces veo bastante nivel de violencia. Ese nivel de violencia es cancelatorio, está la cultura de la cancelación porque tenés un pensamiento que el otro no lo ve”, recalcó.

Y finalizó al decir que no quiere hablar más sobre su postura política porque “quiero salirme de ahí; no quiero porque eso va directo a la alcantarilla de un lado o de otro. No tengo ningún tipo de sabiduría para incitar a la gente, no soy quién para decirle cuál es el camino a la gente. Me dedico a hacer humor”, sentenció contundente.