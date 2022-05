Gastón Pauls confesó "lo más perverso que tiene la adicción"

martes, 3 de mayo de 2022 00:05

Pasaron más de diez años desde que Gastón Pauls decidió dejar atrás sus adicciones. No fue fácil, pero con la contención de su familia y sus amigos puedo lograrlo y desde entonces, se enfocó en contar su testimonio para incentivar a otras personas metidas en el infierno de las drogas a encontrar un futuro mejor.

En diálogo con Claudio Villarruel y su equipo en Detrás de lo que vemos, por La 990, el actor recordó su dramática experiencia. "Arranqué a consumir antes de entrar a los medios, 'manejándolo', creyendo que a mí no me iba lo que le iba a pasando a algunos amigos cercanos: o se suicidaban, o volcaban el auto y se mataban, o terminaban en cana por haber salido a afanar para consumir merca. A medida que iban pasando los años, yo veía que las balas picaban cerca pero ahí está el gran tema de la adicción: 'esto le pasa a todos y a mí no, porque puedo manejarla'", declaró.

Y detalló: "Lo más perverso que tiene la adicción son dos cosas; primero, la sensación de que vos llenás el vacío con el consumo; y la segunda es que vos creés que mirás mejor, que ves mejor, que sentís más cuando, en realidad, lo que va pasando es que te va bloqueando". A raíz de lo que observa a diario a través de su tarea social y en Seres libres, el programa que conduce en Crónica TV, analizó cómo se toman las adicciones en diferentes panoramas económico: "Es más difícil que los ricos -clases medias, medias-altas y altas- reconozcan sus adicciones que aquellos que económicamente viven una situación más difícil".

Su programa logró su objetivo: después de cada emisión recibe miles de mensajes de personas que se sienten identificadas con los testimonios que comparten tanto Pauls como sus entrevistados y quieren que los ayuden. Y en contraposición al servicio que brinda, asegura que a nivel político faltan herramientas para abordar en tema.

En esta línea, hizo referencia a la polémica campaña impulsada por el municipio de Morón. "Hay tres trabajos que se pueden hacer en relación a las adicciones: el primero es la adicción, después el tratamiento y tercero, la reducción de daños", planteó y señaló que "el porcentaje de sostenimiento de recuperación es muy bajo" y que muchos que ingresan a rehabilitación, recaen. "Invité al programa para hablar sobre adicciones a más de 200 artistas y más de la mitad dijeron que sí, y a los 40 políticos que invité solo aceptaron 4", reveló el actor e insistió en que es necesario instalar un debate sobre el consumo de estupefacientes.