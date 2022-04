"Necesito laburar": el parate obligatorio que sufrió Darío Barassi

miércoles, 6 de abril de 2022 12:11

El conductor sanjuanino Darío Barassi no pudo escapar a una realidad de nuestros días. Es que los contagios de enfermedades respiratorias se multiplicaron y él cayó con gripe. Eso lo obligó a retirarse de sus actividades, lo que repercutió en su estado de ánimo. Pero ello lo llevó a conectarse con lo que más ama.

"Mi oruguita que tan feliz y segura va por la vida. Mi peso en orgullo enana. 5 días encerrado por gripe. 5 días a las puteadas porque extraño y necesito laburar y recuperar mi rutina y vida. Pero 5 días pegado al mejor remedio del mundo, el amor de tu hija", señaló el conductor de "100 argentinos dicen"

También dedicó palabra dulces para su esposa Luli Gómez Centurión: "Que la vida sea siempre el placer de reencontrarnos. Que cosa que me gusta tenerte cerca che. Te amo mujer mía, vamos por todo".

Un paso mágico por San Juan

De tal palo, tal astilla. Así reza el dicho popular que le cabe perfecto a Emilia "Pipi" Barassi, la pequeña hija del sanjuanino conductor de "100 argentinos dicen". Darío Barassi y su familia pasaron este fin de semana en San Juan para disfrutar de una fiesta especial en familia y la pequeña fue toda una protagonista.

Su orgulloso papá compartió algunas de las reacciones de "Pipi", con un babero gigante. "Anoche teníamos el cumple de quince de mi cuñada. Fue todo espectacular. A Emilia le dije que era una fiesta de príncipes y princesas . Hicimos reverencias, bailamos valses inventados y comimos salames, si es fan del salame. Me decía todo el tiempo, bailas conmigo Mickey, y yo haciendo la voz del ratón más famoso del mundo me entregaba a sus brazos",comenzó su relato, Darío con una serie de fotos en las que se los ve arribando al evento.

"Esta enana ilumina todo lo que toca, viajar con ella es especial, vivir con ella es la mejor experiencia del mundo. Va creciendo, está cada día más linda, es divertida y artista. Canta divinamente bien y su imaginación no tiene límites.

-Foto 1 llegando de la mano con la intención de que la noche iba a ser perfecta y ella se iba a portar bárbaro.

-Foto 2 Tres segundos después se me escapó y corrió por todo el campo por horas cantando y haciendo el canto del bosque de Frozen.

Foto 3 la plenitud de esta familia que hemos armado. Mis mujeres que no pueden más de bellas e inteligentes-. Amo a este trío Pipí @luligomezcenturion", detalló el conductor, a pura ternura.