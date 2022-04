Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles 6 de abril

miércoles, 6 de abril de 2022 00:00

Los secretos van quedando cada vez más al descubierto y las mentiras ya no pueden sostenerse por más tiempo en Cukurova. Züleyha, la novela de las tardes de Telefe, transita momentos en los que se caen las caretas de algunos personajes y esto puede terminar de la peor manera.

En el capítulo de este martes, Saniye escuchó de Gaffur lo que nunca pensó que podía pasar. Su marido le confesó que mató a Hatip y generará una reacción en ella de mucho enojo pero también de dolor. "Pensaste que era buena idea obtener dinero a cambio y así gastarlo con nosotras. Estabas tratando con un asesino, con Hatip", lanzó y luego agregó: "Quién sabe cuántas personas mató en Cukurova, ni hablar a las que falló, estafó y engañó. Perderíamos la cuenta. Quién eras tú para asesinar a un asesino. Llevó una bolsa llena de papeles, te apuntó con un arma porque era de esperarse que hiciera algo así. Pero tuviste suerte, tuviste suerte que no te matara".

Por otro lado, Fikret se reunió a tomar con un amigo quien advirtió que nunca imaginó que él se fuera a enamorar "de verdad". "Parece que quieres de verdad a Müjgan", le dijo pero él le aclaró: "no lo se, no se si es amor lo que siento. Mi tío me lo preguntó hoy, no le dije nada pero nos vio besándonos y por eso decidió hablar conmigo... me preguntó si quería a Müjgan en serio y me dijo que cuando se trata de amor no hay nada incorrecto pero si no pienso que no puedo vivir sin ella, nos alejemos. No quiere que la lastime. Además, Yilmaz y ella tienen historia y eso me está matando pero también nunca sentí esto".

Más tarde, Müjgan esperó a Fikret para hablar pero llegó muy borracho y le respondió con las palabras menos pensadas. "No esperes nada de mi", le dijo mirándola a los ojos y luego sentenció: "ya no te acerques".

En el capítulo de este miércoles, Saniyé irá a hablar con Demir para pedirle que escuche a Gaffur porque tiene un secreto que revelarle. "Usted sabe cómo es Gaffur, no piensa antes de actuar. Sabía de los problemas que eso nos traería pero jamás imaginé que lo llevaría a matar a otra persona", le confesará la capataz.

Por otro lado, Müjgan irá hasta un joyero para venderle sus pulseras, anillos y collares de oro. "Venderé todas", asegurará la doctora quien está dispuesta a obtener dinero como sea para saldar las deudas que tiene en algunos comercios pero también ayudar a su tía para que se vaya lejos, a Estambul como se lo prometió. Sin embargo, Ali Rahmet verá que ella está empeñando sus pertenencias y no se quedará quieto.

Paralelamente, Behice poco a poco va siendo desenmascarada pero ella aún no lo advierte. Primero será cuando Sevda se entere, por una vecina, que ella estuvo en su casa el mismo día que las joyas de Hünkar aparecieron allí. "Yo vi a la señora Behice salir de su casa el día que la señora Hünkar fue asesinada. Esto me está matando, yo misma ví a Behice salir de su casa", le dirá la vecina a Sevda.

Luego Züleyha recibirá la visita del investigador que confirmará sus peores sospechas. "Behice es una asesina. Está confirmado que mató a sus maridos", le dirá el hombre sin rodeo y sin dudar que ella es quien mató a Hünkar en una situación que aún queda develar cómo fue. Al escuchar esto, Züleyha no se sentirá sorprendida pero sí con un panorama más claro de quién tiene al frente y cómo podría hacer para atraparla.