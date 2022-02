Verónica Lozano tuvo un accidente mientras esquiaba y fue hospitalizada

miércoles, 9 de febrero de 2022 17:23

Verónica Lozano se tomó unas merecidas vacaciones y dejó Cortá por Lozano, el programa que conduce en las tardes de Telefe, en manos de Paula Chaves para viajar a Aspen, Estados Unidos, junto a su marido, Jorge "Corcho" Rodríguez y un grupo de amigos. Pero mientras esquiaba en las Montañas Rocosas, la conductora sufrió un accidente por el que tuvo que ser hospitalizada.

"Vero Lozano tuvo un accidente en la montaña esquiando, en la bajada de la aerosilla. Fue hace 4 horas. Esta en observación. Por suerte, esta bien. Hablé con ella recién", informó Ángel De Brito a través de su cuenta de Twitter. Y agregó: "Ambulancia y 6 médicos. La aerosilla no frenó bien y al bajar, pasó lo qué pasó. Tiene un talón lesionado, que están estudiando. Estaba con El Corcho y con (Analía) Franchín. Y otros argentinos que esquían en la misma pista. Está todo bien ahora, después del susto".

Horas más tarde, ante la preocupación de sus seguidores, Vero publicó un escueto mensaje para llevar tranquilidad sobre su estado de salud. "¡Estoy bien! Gracias por la preocupación y el amor", escribió la animadora, que por lo pronto no podrá seguir esquiando durante su estadía en el país que gobierna Joe Biden, pero que aprovechará para descansar hasta el momento de retomar su trabajo en la pantalla de Telefe.

Lozano es una de las figuras más importantes del canal, que el mes que viene perderá a Florencia Peña. "Me estoy yendo el 11 de marzo, ese es mi último día en el programa. No sé bien cómo sigue, porque en realidad me iba a ir el 4 de febrero. Ellos quieren que me quede, pero yo ahora tengo otros planes. Es un ciclo que se cumplió", manifestó la actriz en diálogo con Intrusos.

E insistió: "Cuando sentí que había cumplido un ciclo el programa, me senté a hablar con ellos. Desde el día uno sabíamos que Flor de equipo tenía fecha de vencimiento porque yo soy actriz, a pesar de que me gusta conducir y sé que puedo hacerlo".