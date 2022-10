Tamara Báez aseguró que tiene "mucho" miedo

viernes, 7 de octubre de 2022 13:53

"Mucho miedo". Así aseguró Tamara Báez que se siente por la serie de hechos que se han venido dando a partir de su ruptura con L-Gante. La ex pareja del cantante aseguró en Socios del Espectáculo (El Trece) confirmó la denuncia que realizó contra él y confirmó que le dieron un botón antipánico.

Todo se desató después de que ella había llegado a su casa y faltaba no sólo un auto sino también varias cosas de su propiedad. Se mostró quebrada y llorando en las redes sociales y a partir de esto decidió ir con su abogado a una comisaría para radicar la denuncia. Tras esto habló con la prensa y confesó que se siente "súper" acompañada por el apoyo de los fans y su gente.

Con pocas palabras Tamara hizo referencia a cómo se siente, cómo está su bebé y lo que vive con las expresiones de la gente en las redes sociales. "Ahora sí me da más seguridad", señaló destacando: "ahora puedo hacer lo que quiero".

Por otro lado, subrayó "antes no podía" hacer muchas cosas y confirmó que tiene "mucho miedo". "No se si a mi sino a otras personas", aclaró sobre lo que le podría pasar a su entorno. Pero aclaró que su hija está "re bien con mi mamá y conmigo".

"Tengo la gente que me apoya y los que no. Me hacen sentir muy bien las chicas", finalizó destacando que vive ahora todo esto "tranqui".