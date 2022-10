Candelaria Tinelli dura con Tamara Báez: "cree que es Dua Lipa"

viernes, 7 de octubre de 2022 16:13

"Cree que es Dua Lipa". Con esas palabras, Candelaria Tinelli se refirió a Tamara Báez después de ver una entrevista que brindó al programa Socios del Espectáculo (El Trece). La ex pareja de L-Gante fue encarada por el móvil a la salida de una comisaría donde radicó una denuncia policial y se mostró muy escueta al hablar

Con grandes lentes oscuros, la rubia no quiso detenerse a hablar y se mostró sonriente pero sin posibilidad de dialogar con la prensa pese a que el periodista hacía todo lo posible para sacarle algunas palabras. El video fue compartido en el Instagram de El Trece y esta forma de ser no pasó desapercibida para la hija de Marcelo Tinelli.

En uno de los comentarios publicados en la nota se lee que la chica escribió: "Esta chica cree que es Dua Lipa". Tras sus palabras, el comentario se llenó de mensajes tanto a favor como en contra, los cuales Tinelli decidió dejar pasar cualquier tipo de polémica.

Lo que dijo Tamara Báez

Tamara Báez confirmó en Socios del Espectáculo (El Trece) la denuncia que realizó contra L-Gante y confirmó que le dieron un botón antipánico.

Todo se desató después de que ella había llegado a su casa y faltaba no sólo un auto sino también varias cosas de su propiedad. Se mostró quebrada y llorando en las redes sociales y a partir de esto decidió ir con su abogado a una comisaría para radicar la denuncia. Tras esto habló con la prensa y confesó que se siente "súper" acompañada por el apoyo de los fans y su gente.

Con pocas palabras Tamara hizo referencia a cómo se siente, cómo está su bebé y lo que vive con las expresiones de la gente en las redes sociales. "Ahora sí me da más seguridad", señaló destacando: "ahora puedo hacer lo que quiero".

Por otro lado, subrayó "antes no podía" hacer muchas cosas y confirmó que tiene "mucho miedo". "No se si a mi sino a otras personas", aclaró sobre lo que le podría pasar a su entorno. Pero aclaró que su hija está "re bien con mi mamá y conmigo".

"Tengo la gente que me apoya y los que no. Me hacen sentir muy bien las chicas", finalizó destacando que vive ahora todo esto "tranqui".