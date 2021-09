Francisco Benitez, el gran ganador de La Voz Argentina

lunes, 6 de septiembre de 2021 00:15

Una noche de pura emoción, en el que las voces de cada participante se lucieron más que nunca, La Voz Argentina llegó a su final. El certamen se llevó la atención de miles de argentinos que lo siguieron cada noche, de los cuales muchos apostaron a la votación vía redes sociales.

Nicolás Olmedo, Ezequiel Pedraza, Francisco Benitez y Luz Gaggi se midieron entre sí y cosecharon más de 4.600.000 votos en las redes sociales. De esos hubo uno que se llevó la mayoría y lo llevó a consagrarse como el gran ganador de La Voz Argentina 2021: con 44,3% de los votos, Francisco Benitez se llevó 1.500.000 de pesos.

"Perdón, perdón, perdón", expresó al flamante ganador lo que Soledad lo corrigió: "no pidas perdón, te lo ganaste porque sos talentoso, porque te lo merecés". El joven, que tiene tartamudez, se vio notoriamente emocionado y ante esto recibió el abrazo de todos los coach quienes lo felicitaron por su talento. El segundo lugar quedó para Luz Gaggi quien obtuvo 27,9% y se llevó 500 mil pesos de premio. "Muchas gracias", alcanzó a decir ella también notoriamente emocionda.

El tercer puesto fue, con 14,4% de los votos, para Nicolás Olmedo, quien se llevó 200 mil pesos más un televisor. "Realmente no puedo más de felicidad. Siento que gané tanto estando acá. Me conocí, hice cosas que nunca me imaginé. Bailé, lloré, me maquillé. Quiero agradecer a la producción que desde el momento uno nos han ayudado", expresó el joven misionero quien agradeció a Dios "por el privilegio de ser su hijo".

El cuarto lugar fue para Ezequiel Pedraza con 13,4% de los votos. El joven de Río Cuarto se llevó 200 mil pesos más un televisor y antes de despedirse dirigió unas sentidas palabras a Ricardo Montaner: "por darme la confianza de poder llegar a esta altura". "También a la gente y a mi familia, a todos los seres queridos que ya no están. Esto es un sueño. Realmente uno siempre sueña llegar a estos lugares y estar acá es un premio. También quiero agradecer a los de la producción", expresó extendiendo el agradecimiento al resto de los coach y destacó que La Voz Argentina fue una "escuela" para él.