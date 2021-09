"Mi sueño es...": Francisco Benitez confesó qué hará con el premio de La Voz Argentina

lunes, 6 de septiembre de 2021 00:38

Francisco Benitez se consagró este domingo como el flamante ganador de La voz Argentina, por Telefe. Con más del 44% de los votos, que significó 2 millones de votos, el joven se mostró emocionado y habló en el programa La Voz del Embajador.

"No lo puedo creer, no lo esperaba", señaló Francisco en el programa que conduce Polino y subrayó: "no quiero que se olviden de Luz que es una grosa".

"Este premio se lo dedico a cada uno de los participantes que estuvieron en el escenario. No me considero un ganador. Todos los que pasamos por acá fuimos ganadores. Se lo dedico a todos los que me apoyaron siempre", destacó.

Soledad luego tomó la palabra y destacó la figura de Francisco, quien subrayó que él se mostró "seguro en el escenario". "A seguir apoyando a todos", subrayó.

Luego Francisco volvió a tomar la palabra: "agradezco a cada una de la gente, gracias por todo. Todos los participantes somos gandores por el simple hecho de estar en el escenario. Yo no me considero ganador".

Lo primero que tiene planeado Francisco con el premio es construir su casa. "La idea que tuve mucho antes de lo que pasó acá es tener mi casa propia para mi familia", subrayó pidiendo "que sea lo que Dios quiera, que fluya todo".