Züleyha, Tierra Amarga: esto pasó esta semana

sábado, 4 de septiembre de 2021 00:00

Züleyha Tierra Amarga, conquistó una vez más al público de las tardes de la mano de Telefe durante esta semana. Es que una de las novelas turcas más vistas en Argentina, mantuvo cautivados a los televidentes que vivieron tensos momentos en la triste historia de amor entre Züleyha (Hilal Altinbilek) y Yilmaz (Ugur Günes).

El capítulo del lunes comenzó con un fuerte encuentro entre los protagonistas pero en las condiciones menos esperadas, ya que fue Yilamz quien encontró herida y muy dolorida a Züleyha y al tomarla en sus brazos para llevarla a un hospital, la historia tomó un dramatismo desesperante. Todo ello dio pie a que Yilmaz quedara al cuidado del pequeño hijo de la protagonista, con quien rápidamente tiene una gran conexión emocional, sin saber que es su hijo.

En sus brazos el pequeño se siente acobijado y su padre biológico, que no sabe que lo es, encuentra en el pequeño un sentimiento inexplicable. Esto sumado a que quien trajo alzada a Züleyha es el mismo Yilmaz, los celos aparecerán de manera inevitable en la joven doctora. La reacción de él es la menos esperada y a partir de ahí, la pareja elige un importante camino para sus vidas.

Más tarde, al transitar la semana, la historia "hizo cumbre" en varias oportunidades, con picos narrativos que aseguraron su éxito e el público argentino. Al arribar al hospital donde trabaja Müjgan (Melike Ipek Yalova), esposa de Yilmaz, el panorama es caótico para los protagonistas. El joven está muy alterado al ver a su amor en grave estado y todo indica que sufrió un principio de aborto.

Por otro lado, Hunkar regresa a la cabaña y pregunta por las mujeres. Un empleado le cuenta que vio a Yilmaz tocar la puerta y ella se enceguece. Más adelante, se mostró como la fuerza del amor no hace más que revelar la relación padre e hijo entre Yilmaz y el pequeño bebé.

Al recuperar la conciencia, Züleyha habla con su doctor sobre decirle la verdad y lo que la frena. "Yilmaz debe saber que Adnan es su verdadero hijo. Quiero decírselo pero no pude. Se va a enfadar cuando se entere. Sé que lo hará. Será un caos y voy a destruir su hogar y Müjgan no tiene la culpa". El médico asegura que ella también ha sufrido mucho: "no tienes por qué sentirse así".

Al mismo tiempo Gaffur (Bülent Polar) encontró la camioneta en la que salió Züleyha y halló el chupete de Adnan. Con su teoría, despierta la rabia de Hünkar. Yilmaz habla con Sabahattin al que le confiesa que Adnan: "es el hijo de mi enemigo. Podría llevármelo. Dárselo a alguien más pero no puedo. Quiero ser yo quien lo cuide. No sabes cuánto amo a este pequeño, Sabahattin. Es tan inocente". Y él le responde: "es un inocente; es un niño. No conoce a su padre".

Las noticias vuelan hasta la cárcel. Hatip (Mehmed Polat) va contarle todo a Demir. "La cárcel te ha vuelto un hombre despreocupado, Demir Yaman. ¿Podrás soportar la verdad esta vez? El bastardo de Yilmaz se llevó a tu querida esposa y a tu hijo para escapar. Eso pasó", le disparó. "No digas tonterías; no me mientas", se enoja Demir. Pero el hombre pone el dedo en la llaga: "¿Y por qué te mentiría, Demir? Es Yilmaz de quien debes vengarte, no de mí. Él se llevó a Züleyha, no yo".

Ya pasando la primera mitad de la semana, se ve como Hünkar (Vahide Perçin) no le cree a su nuera que salió en la camioneta para llevar a Haminne al hospital y que no había nadie en la cabaña que le ayudara. Algo concreto le juega en contra y es que cuando ella llegó a la casa, la anciana estaba comiendo por lo que no se explica cómo llegó sola allí.

Al recibir el alta, tras superar el riesgo de aborto al hacer mucha fuerza para subir a la anciana a la camioneta, se encuentra con que Hünkar le contrató una enfermera para que esté todo el tiempo con ella y hay un nuevo guardia. En tanto, Demir (Murat Ünalmis) no puede dejar de pensar en la supuesta traición de su esposa, que le reveló Hatip, y pide ver a su madre para que le diga la verdad. "Cómo pudiste hacerme algo así, Züleyha", se repite en la cárcel.

Para finalizar, este viernes la intensidad en la historia no bajó. Züleyha justificó una vez más que no quiso escapar: "yo trataba de llevar a su madre al hospital porque se sentía mal". Y Hünkar le refutará: "y mi madre, de alguna manera volvió a la cabaña sola. La mujer que no puede recordar el nombre de su hija. Si vas a mentir, mejor esfuérzate".