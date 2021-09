Fede Bal y una dura confesión: "no tengo amigos en Argentina"

domingo, 19 de septiembre de 2021 19:09

El hijo de Carmen Barberi estuvo como invitado en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand y habló de todo, desde su recuperación del cáncer, hasta la realidad que ve a través de sus amigos relacionado con la economía del país.

“El ochenta por ciento de mis amigos se fueron, no tengo más amigos acá, y al mismo tiempo eso hace no tener amigos porque no tengo el diálogo constante”, relató ante Juana Viale. Y agregó: “No encontraron su lugar, la plata no les alcanzaba, la inseguridad...Todos los que tenemos un hermano, hermana, amigo, sabemos que se pueden llegar a ir. Buscan una vida mejor o, por lo menos, eso dicen”.

En ese sentido, Fede replicó una reflexión que había compartido en sus redes y dijo: “Yo me levanté un domingo como hoy y siempre hago un asadito, trato de encontrarme con mis amigos. Y me di cuenta poniendo la carne, puse 10 chorizos, 5 entrañas...y de golpe serví y sobró todo porque éramos tres y es re triste. Y al mismo tiempo, me hizo ver que no hay más amigos acá, ellos están afuera”.

En ese momento, destacó: “Ellos dicen que son felices y creo que está bueno que tomen sus caminos, muchos lo hacen tal vez por falta de plata, muchos porque necesitan una experiencia, otros los hacen porque van a buscar algo que tal vez no tienen acá, y otros lo hacen por la inseguridad, cosa que todo el tiempo escuchamos”.

Fede confesó: "Me interesa mucho saber por qué realmente se fueron. Y parte de lo que estoy grabando con tu hermano (por Nacho Viale) tiene que ver con esto, de buscarlos y decirles: ´¿Estás bien acá? ¿No extrañás los domingos allá?´”.

Juana aprovechó y le preguntó: “¿Vos no te irías?”. A lo que respondió: “Yo no me iría nunca de este país, porque yo creo en mi país aún cuando más me duele los que toman las decisiones y cómo veo a la gente con mucha hambre, cómo veo la calle y la inseguridad”, respondió. Y detalló el motivo de su decisión: “Aún así elijo siempre estar en mi país porque está mi mamá, yo no me puedo ir sin ella a ningún lado ¿Cómo me voy a ir? Una semana y ya la extraño, real. ¿Y la familia? ¿Y los amigos? ¿Y el domingo? ¿Y River? Amo este país”.