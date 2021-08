Alberto Fernández defendió a Florencia Peña: "la castigaron de un modo muy injusto e ingrato"

viernes, 6 de agosto de 2021 12:05

El presidente Alberto Fernández salió a defender a la actriz y conductora Florencia Peña tras los mensajes que recibió en las redes sociales por su visita a la Residencia de Olivos en mayo del 2020 en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. En este escenario, la actriz recibió cientos de mensajes de enojo de una parte de la sociedad e incluso mensajes de los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff.

"La castigaron de un modo muy ingrato", señaló Fernández sobre las publicaciones de los legisladores de Juntos por el Cambio y pidió "tomar conciencia del daño que generan con estos ataques".

"Presentan como que he convertido a Olivos en un lugar de placer que no lo es", dijo y aclaró: "no cambié ni una cortina en Olivos; tengo una conciencia realmente republicana; tengo claro que estoy de paso, que no es mi casa".

"Me presentan con una vida licenciosa que no sólo no ocurre sino que es imposible de realizar en Olivos", explicó y contó que es un lugar donde "hay diariamente 80 granaderos y trabajando unas 75 personas".

También señaló que "la castigaron a Florencia Peña de un modo injusto cuando vino una sola vez en la vida y a pedir por sus compañeros".

"También hablan de que yo recibí a gente en pandemia. Y claro, ¡tenía un país enfermo! ¿Qué querían que haga?, ¿Qué me quede de brazos cruzados?, ¡Tenía que gobernar!", exclamó el mandatario.