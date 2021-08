Züleyha, Tierra Amarga: avances del capítulo de este martes

martes, 24 de agosto de 2021 00:00

"Züleyha, Tierra Amarga" comenzó una semana clave para los personajes de Züleyha y Yilmaz que no pueden con el peso de sus decisiones y apuestan al reencuentro.

Desde este lunes 23 de agosto hasta el viernes 27, la novela mostrará momentos que mantendrán a los seguidores atados a los asientos y dividiendo las opiniones. Es que después de que se entregó Demir (Murat Ünalmis) y le pidió a su madre que cuidara a su mujer, su hijo y el bebé que viene en camino, las emociones se encontrarán con lo que pasará en este escenario.

Es que Yilmaz (Ugur Günes), una vez que se enteró, se mostró dispuesto a recuperar a Züleyha (Hilal Altinbilek), reflotar la pasión y el amor. Tras un encuentro, él le pide a Züleyha: "no te alejes de mi".

En ese momento ella le recrimina y le recuerda que él eligió irse mientras ella buscó salvarle la vida dejando su felicidad de lado. "Me casé con Demir para así salvarte la vida. Sacrifiqué mi vida para que tu pudieras vivir Yilmaz, y tuve que soportar este infierno", agregó Zuleyha y le lanzó: "¡No conocías a la Züleyha que arriesgó todo para estar contigo? ¿Que se enfrentó a la muerte por tí, que sólo quería estar a tu lado?".

Nada queda ya por demostrar y deciden continuar juntos. Por supuesto, hay alguien que saldrá lastimado. Müjgan, quien le declaró que está profundamente enamorada de Yilmaz, sospecha que algo no está bien pero no imagina lo que sucederá.

En el capítulo que este martes se verá por Telefe y siguiendo los consejos de su padrino, Yilmaz le dirá a su esposa que no quiere arruinar su vida ya que no puede quitar a Züleyha de su corazón y su mente. "Lo último que quiero en este mundo es lastimarte. Pero tengo que decírtelo". Müjgan, con lágrimas en los ojos y muy nerviosa, confiesa: "me estás asustando".

Yilmaz, por otra parte, le dijo a Züleyha: "acepto a ese bebé (ella está embarazada nuevamente) y también al niño (Adnan). Ambos son bienvenidos. Pero tienes que decidir".

Ella, además, encaró a Hunkar: "creo que usted debería tener cuidado. Nunca podría imaginarse lo que para mí significa Yilmaz. Esa Züleyha sola y desesperada ya no existe más. Yilmaz está aquí. Mire, o decide confiar en mí y deja de intentar que mi vida sea un verdadero infierno o la sospecha no la dejará conciliar el sueño. Usted decide".

Nuevos caminos se abren en la exitosa serie turca que se prepara para una semana llena de tensión.