Fernanda Vives contra los famosos que harán política: "Dejen de robar"

lunes, 2 de agosto de 2021 00:00

Los famosos que ya confirmaron que serán candidatos en las elecciones legislativas son Roberto García Moritán, Brian Lanzelotta y Cinthia Fernández. Todos expresaron su deseo de ser electos en las próximas elecciones y ya lanzaron su candidatura con entusiasmo.

En este contexto, Fernanda Vives publicó historias en Instagram fulminando a los famosos que harán campaña. "¡Qué vergüenza ajena me da! Dejen de tomar a nuestro país como una joda, dejen de robar. La puta madre, me re violenta. No sean caraduras, por favor. Si les pregunto qué proponen o quién es el ministro de educación no tienen idea", apuntó duramente.

Luego en una entrevista televisiva, Vives volvió a disparar más duro aún y expresó: "La verdad es que me indigna. No entiendo nada de política pero lo que sí entiendo es que me cuesta llegar a fin de mes, que me la paso pagando impuestos. Uno quiere que alguien haga algo pero de repente ves que en la política son todos chorros, un desastre. Encima quieren sumarse a eso gente conocida que está en la TV o tiene muchos seguidores en Instagram. Les proponen hacer algo político y ellos creen que pueden hacerlo. ¿Desde qué lado? Si no tienen un equipo armado ni una propuesta”.