La esposa de Alberto Cormillot habló del riesgo en su embarazo: "llegaba llorando a las guardias"

viernes, 30 de julio de 2021 18:10

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot están cada vez más cerca de convertirse en padres; el médico por tercera vez. La nutricionista cursa la última etapa de su embarazo y si bien la llegada del pequeño Emilio los tienen más que felices, ella reveló los duros momentos que pasó por el riesgo de embarazo.

La mujer de 34 años, publicó en su cuenta de Instagram una foto de su panza y detalles de cómo fue viviendo los meses hasta ahora.: “A una semana del octavo mes, ya no queda nada. Hoy salíamos de la iglesia, como conté todos los sábados y 15 ahí estoy. Y le dije a Alberto.... Ya dos meses nada más... Pensar que no sabíamos si llegábamos al tercer mes... Y él me dijo... Pensar que no sabíamos si ibas a quedar embarazada.... Y es así”, escribió.

En este contexto de revelaciones, Estefanía contó las situaciones complejas que atravesó con Alberto cuando ya había quedado embarazada, y el riesgo que corrió: “Primero todo el viento en contra cuando me decían que era imposible... Y una vez que pasó.... Tres meses al hilo de pérdidas, llegando a las guardias para hacerme las eco y ver si aun estaba, llorando, angustiada, Alberto esperando afuera ya que la pandemia nos hizo vivir así el embarazo... Como siempre digo no hay nada que no hayamos pasado que no haya valido la pena, no hay nada por lo que no volvería a pasar por tener a Emilio creciendo adentro mío”.

Y agregó: “No hay día que no me despierte agradeciendo el marido que me tocó y este embarazo que por fin llegó y que esta vez lo pude sostener, hay que estar muy fuerte emocionalmente con uno y con la pareja para atravesarlo, fueron meses difíciles donde no quería ni moverme por miedo, con mucha medicación pero de a poco todo fue mejorando y las alegrías que llegan te hacen olvidar cualquier sufrimiento. Muchos me escriben para preguntar a que iglesia fui y soy una eterna convencida de que esto fue un milagro, pero no dejo de decir que hay que ir al médico y hacerse tratar.... Es un combo donde te apoyás en la ciencia y en una fuerza mayor”.

Anteriormente, Cormillot había dado una entrevista en el Día del Padre, en donde se quebró al aire al contar sus temores en el crecimiento de Emilio. "Hemos tenido alguna conversación acerca de su posible educación. Cuando se mueve en la panza es cuando más me conecto con él, se mueve todo el día. Quiere salir. También cuando nos regalan escarpines y ropa. Es emocionante”, expresó el profesional en América.

“Voy a ponerle toda la polenta, No sé si puedo llegar a cambiar mucho mi tiempo. Lloro todo el tiempo. Me emocionan los temores a no poder… quiero llegar a los 105 para estar, para poder verlo recibido”, indicó entre lágrimas.

“Pregunté a gente de 30 o 35 años que tuvieron pibes y me dijeron que cada uno se manejaba como podía. Muchas veces me preguntaron qué pensás, y no sé porque la experiencia que tengo es de hace 50 años”, cerró sobre los detalles de su paternidad.