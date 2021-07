More Rial tras denunciar a su mamá por abandono: "es una terrible hija de..."

sábado, 24 de julio de 2021 21:21

A pesar de estar muy alejada de lo que sería un reality, ya que todos los hechos que suceden a su alrededor son totalmente verídicos, parecería estar sumergida en una novela de idas y vueltas en donde las redes sociales son el nexo conector entre el público y su historia.

Y es que la joven suele volcarse a su cuenta de Instagram no solo para relatar los hechos que atraviesa o dejar retratadas las salidas con sus amigos y con su hijo, sino que también interactúa con sus seguidores mediante los bloques de preguntas en donde abre la puerta de su intimidad y revela detalles de su vida privada.

En los últimos días, un escándalo se desató en torno a ella luego de que apuntara duras palabras contra , quien supo ser esposa de y madre adoptiva de ella y de su hermana .

No obstante, More dejó muy en claro que hace años no la percibe como a una madre y que además de no tener ningún tipo de relación con ella , cuando aún eran menores de edad.

“Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. No tengo contacto ni nada, La justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado, que se haga cargo de todo lo que no se hizo durante once años”, comenzó relatando en sus redes.

“Hace once años que desapareció y dejó a dos menores con su papá que, gracias a Dios, nos supo criar muy bien, pero la verdad es que es una terrible hija de puta”, concluyó visiblemente enojada la hija del periodista.

Asimsimo, en este complicado contexto, tanto -padrino de Morena- como Estelita, la expareja del periodista, , pero fue ahora la mismísima protagonista quien volvió a arremeter con una fuerte frase.

Utilizando sus historias de Instagram para descargarse, More dejó escrita una impactante reflexión que todos sus seguidores vincularon con Silvia: “Nadie se disculpó conmigo por hacer las cosas que me hicieron, solo me culparon por la forma en la que reaccioné”.

Además, la joven escribió sobre aquella imagen “buen día”, y dejó a libre interpretación si aquellas palabras iban dirigidas únicamente a quien fue su madre, o si también eran para todos los involucrados en los escándalos que protagonizó con su papá en tiempos pasados.

Fuente: Paparazzi.