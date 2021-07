Marengo furiosa con Cinthia Fernández por involucrarla en las fiestas sexuales de ShowMatch: "sus comentarios atrasan"

domingo, 11 de julio de 2021 00:06

Cinthia Fernández, desde su lugar de panelista en LAM habló sobre un secreto a voces en el pasado de Showmatch e involucró a varios famosos. “En casi todos los realitys hay sexo, alguien termina con alguien…”, aseguró.

Además, se centró en el Patinando 2008 y agregó: "Estaba Sabrina Ravelli, Rocío Marengo, el hijo de Tusam, Melina Pitra, Bam Bam... Tanta memoria no tengo, pero terminaron todos con todos en una piscina”.

Ante estas declaraciones, si hay alguien que no se podía quedar callada era Rocío Marengo quien puso el grito en el cielo. “Por un lado tengo para decir que no me llega su comentario porque ella me nombró como una de las chicas que eran parte de ese patinando. Pasaron mil años y no me acuerdo…si hubiera sido parte me acordaría, obvio. Yo nunca fui parte de esas fiestas sexuales”, contó a Pronto.

Por otra parte, aseguró que no es un comentario digno de una mujer feminista. “Me parece que atrasa con ese comentario de si alguien se acostó con alguien. Sinceramente no sé a qué viene a hablar de algo de hace tantos años. Aparte es algo de la vida privada de los que estuvieron. Lo que hizo me lleva a una antigüedad, como si lo que lo hicieron hubieran hecho algo malo”, sentenció.

Rocío y su descargo contra Martitegui

Marengo, fue una de las participantes más polémicas que tuvo Masterchef Celebrity en su primera edición en 2020, ya que en varias oportunidades protagonizó fuertes cruces por las devoluciones que le daba el jurado, además de demostrar ser una de las participantes más competitivas de la competencia.

Si bien este año la mediática forma parte de ShowMatch La Academia, no olvida lo que según ella, fueron malos momentos vividos en Masterchef. "Si me humillan, me hacen llorar y eso sale al aire yo no digo nada. Ahora, si me humillan y no lo ponen al aire parece que lloro porque pasó una mosca volando. Eso es lo que a mí no me gustó", dijo en Implacables.

En sus declaraciones no sólo habló de las tensas situaciones vividas sino que se refirió, específicamente, al chef Germán Martitegui con quien no supieron construir una buena relación.

"Ahora que los veo me parece que fue hace tanto. Tengo que reconocer que Donato de Santis y Damián Betular tienen el perfil de jurados buenos y fueron buenos. Pero al que se le iba la mano con las cosas que me decía era Martitegui, que no es actor y pobrecito trataba de hacer lo mejor, pero en la búsqueda de palabras para hacerme llorar se le iba la mano, se desubicaba. Por eso no salía al aire", agregó.

En ese punto, recordó: "Una vez me gritó ‘callate y cociná’, y eso no salió al aire. Yo estaba hablando con el Mono de Kapanga".

Sin embargo y pese a sus fuertes declaraciones, Marengo disculpó a Martitegui: "La verdad es que pobre Germán, es un chef al que lo pusieron a actuar y se le fue de las manos. Ahora que pasó el tiempo hasta lo puedo ver, el señor hizo lo que pudo porque no es actor. Pero la producción tiene que entender que se le iba la mano, porque era re agresivo".