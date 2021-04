¡Felicidad!: Andy Kusnetzoff será papá por segunda vez

miércoles, 7 de abril de 2021 12:29

Ángel De Brito, el conductor de Los Ángeles de la Mañana" confirmó que una famosa pareja está esperando su segundo bebé. Si bien dio un largo enigmático, finalmente confirmó que quiénes esperan su segundo hijo juntos son Andy Kusnetzoff y su esposa Florencia Suárez.

"Se viene hermanito/hermanita, va a ser papá nuevamente junto a su mujer Florencia, Andy Kusnetzoff", reveló De Brito, dando a conocer la feliz noticia que confirmó la pareja recientemente.

Andy Kusnetzoff y Florencia ya son padres de Helena, que el año pasado en agosto celebró sus cuatro añitos, destacó El Trece.

Andy Kusnetzoff pudo celebrar con alegría los 4 años de su pequeña hija Helena, sabiendo que ya pasó la pesadilla que vivió tras contagiarse de coronavirus. El conductor organizó, junto con su esposa Florencia Suárez, un festejo íntimo para homenajear a Helena, a pesar de que esta vez faltaron los familiares y amigos de la pareja y de la niña.

Cuando comenzó la jornada, el conductor no dejó de saludar a su hija, de quien se siente muy cerca y a quien menciona constantemente en sus posteos en las redes. “Feliz cumple hija hermosa. Como nos cambiaste la vida. No dejo de sorprenderme por lo divertida, cariñosa y vivaracha que sos. Siempre vamos a estar al lado tuyo”, le escribió Andy, tal vez más sensible tras la dura prueba que acababa de atravesar por la pandemia.

Su mamá también tuvo palabras para saludarla en su día: “Celebro tu risa contagiosa. Tus miles y miles de besos por día, tus fuertes abrazos hasta dejarme dura del cuello. Tus ocurrencias que me hacen reír tanto, tu inocencia pura, tu alegría infinita, tu dulzura, tus enojos con brazos cruzados. Celebro tenerte cada día. Sos única. ¡Felices cuatro añitos, Hele! ¡Te amamos!”.