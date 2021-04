"¡Me mintió!": Christophe Krywonis tuvo una cita romántica con una chica que conoció por Tinder

martes, 6 de abril de 2021 15:03

"Fue bastante bravo el encuentro". Con esas palabras, Christophe Krywonis se refirió a una cita que tuvo casi a ciegas con una mujer que conoció por la página Tinder.

El chef francés, que la semana que viene desembarcará en El Trece de la mano de Mariana Fabbiani, contó la incómoda situación que vivió con una chica que conoció por la plataforma y a quien invitó a salir.

“Mi hija me descargó Tinder pero me fue como el traste. Fue bastante bravo el encuentro. Me mintió y era otra mina, la foto que me mandó era de otra chica", comenzó contando este martes en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece).

El chef advirtió que fue su hija con una amiga quien le hizo la cuenta pero después de esta mala experiencia decidió no seguir adelante. "Fue una cita de noche, reconozco que fui medio bobo. De cortesía fuimos a tomar un café a la esquina y ella se tomó un doble smooky con whisky”, expresó, entre risas.

Luego contó que para zafar, decidió levantarse un minuto de la mesa con el pretexto de ir al baño. "Llamé a mi hija desde el baño para que me llame de urgencia", agregó subrayando que sus hijas "son profesionales para estas cosas".

“Me han querido presentar muchas personas en citas a ciegas pero no, ya aprendí a lo largo de los años. Tengo muchas amigas con quienes salgo a comer sin tener una relación intima”, aclaró.

Por otro lado, desmintió su romance con Dolores Barreiro y aseguró que son “muy amigos”: “No fue cierto. Yo me fui a Mendoza con Dolores por trabajo. En el transcurso fuimos a comer a Valle de Uco y estábamos caminando por el viñedo alegremente de la mano contando nuestras historias, hace tiempo que no nos veíamos. Somos muy amigos”.

El chef acompañará a Mariana Fabbiani de lunes a viernes desde las 11.30 y hasta las 13 horas con Lo de Mariana por El Trece.