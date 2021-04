Ángela y su relación con Darthés: "lo veo en la distancia y me parece un horror"

domingo, 25 de abril de 2021 00:00

En el 2018, luego de un gran desempeño en Tu Cara Me Suena, Ángela Torres tuvo la oportunidad de protagonizar su primera novela: Simona. En ella, la actriz compartía elenco con Agustín Casanova, Gastón Soffriti, Romina Gaetani, Ana María Orozco, Darío Barassi y Juan Darthés, entre otros.

Fue justo en medio de esas grabaciones que Thelma Fardín presenta la denuncia contra Darthés por abuso sexual que habría ocurrido cuando estaban de gira con Patito Feo.

Este sábado, invitada al programa de Andy Kusnetzoff, Ángela Torres recordó cómo vivió esa etapa. "Lo veo en la distancia y me parece un horror. Creo que ese año me cambió la cabeza, fue un año de despertar muy grande. Justo también salía la campaña del aborto legal", recordó.

"Haber vivido tan de cerca las decisiones que se tomaron a partir de todo lo que pasó con Juan dentro del canal, me enseñó mucho", agregó escueta.

No es la primera vez

En su anterior visita a PH, Ángela también había dado detalles de cómo fue trabajar junto a él.“Él fingía estar de acuerdo. Es medio como psicópata en todos los sentidos. Dentro de lo que podía, porque estaba destruido, él intentaba relacionarse para que lo termines bancando o defendiendo”.

“Él se manejaba de forma rara, y todo no se manejó de la mejor manera, pero lo supimos llevar adelante. Era raro porque él estaba siendo acusado de todos lados, estábamos en el ojo de la tormenta”, agregó.

“Él hablaba mucho del tema todo el día. En el comedor me decía: '¿Viste Ángelita lo que están diciendo?' Un día paró a todo el elenco, técnicos, a todos, y nos dijo que creía en Dios y que sabía que iba a haber Justicia. Fue toda una situación en la que se lo terminó aplaudiendo. Era todo muy border y terminó abrazándome diciendo que no quería arruinar el proyecto y que si lo hacía se iba a ir. Eran cosas que no le creía y con las que me sentía incómoda, por eso le dije que no hablemos más de eso, encima él medio que hacía de mi papá en la tira", sentenció.