"Quiero ser famosa": Olivia Alfonso se le plantó a Paula Chaves

viernes, 23 de abril de 2021 00:17

Paula Chaves es muy respetuosa de sus hijos y le gusta compartir sus travesuras y rutinas. Aunque en los últimos meses se la ve más con la pequeña Filipa, tanto Baltazar como Olivia se hacen notar también.

Este jueves, algo la tomó desprevenida a la modelo y quiso compartirlo con sus seguidores. En Historias mostró un video en el que Olivia, su hija mayor que cumplirá 8 años en agosto, se coloca detrás de ella en pijama. "Te voy a poner un sticker en la cara, igual. Unos anteojitos", le dice Paula. La pequeña se quejó: "auhhhh. Me voy a mover".

"¿Para qué?", le pregunta Paula. "Para que no me puedas poner", asegura la nena. Y vino un intercambio de preguntas entre ellas: "¿No querés que te tape la cara"; "¿Por qué a Filipa se la puede ver y a mí no?", señaló Oli.

Paula comenzó a tentarse de risa: "Escuchame, yo a veces te tapo la cara. ¿Querés que te muestre?" Y Olivia no dudó: "sí, así soy famosa como vos. Quiero ser famosa".

"Te amo", le respondió a su mamá que reía sin parar. ¿Qué vendrá después de esto?

"Mi vida yo"

No es la primera vez que Paula Cháves muestra diferentes estrategias de crianza con sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa, ya que la modelo está siempre atenta a lo que es la maternidad desde diferentes métodos.

Habiendo logrado sobre Filipa que con el método BLW coma solita, luego continuó con el trabajo de enseñarle a dormir en horarios pautados. Ahora recurrió a una técnica propia, para calmarla en un momento difícil.

Lo hizo a través de un video en el que se ve a la beba con mucha energía y sin ganas de ir a dormir. Fue en ese momento que la actriz decidió ponerle una melodía especial y fue nada menos que la que la bebé escuchó por primera vez cuando llegó al mundo.

"Mi vida yo... Poniendo la música del trabajo de parto para que se relaje y duerma", escribió Paula, aunque al parecer sin resultados inmediatos, ya que Fili siguió jugando.