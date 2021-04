"Sepan entender": Darío Barassi, preocupado por la salud de su pequeña hija

jueves, 22 de abril de 2021 21:41

Darío Barassi es puro humor y también puro amor por su familia. El sanjuanino y conductor de "100 argentinos dicen" es papá de Emilia, quien es su mayor debilidad. Juntos recorren plazas y tienen aventuras en cochecito y triciclos que él comparte cada día en Historias de Instagram. También, la pequeña ama cantar con su papá y conquista a todos.

Sin embargo, este jueves no fue un buen día para la familia ya que la pequeña enfermó y el conductor mostró su preocupación.

"Hoy mi bebé tuvo fiebre, y yo inmediatamente me convierto en su soldado y guardián y dejo todo con tal de cuidarla, amarla y sanarla. Ya la vio su pediatra y estamos bien, pero a mi medio que el mundo se me frena hasta no verla recuperada del todo", posteó Barassi junto a una foto en la que se lo ve abrazando a Emilia.

"Enana mía, amor de mi vida, sos un torbellino de alegría, música, energía y dulzura. Me voy a ocupar siempre de cuidarte porque básicamente sos lo que más vale en el mundo entero. Equipazo @luligomezcenturion (su esposa), sos todo mujer, tu versión de madre es algo que me enamora y no deja de sorprenderme. Manda, sabri y abus son todo!!! Mañana seguro lleno de storys con mi enana cantando y bailando. Sepan entender", destacó.

El posteo superó las 37.000 reacciones en media hora y sus seguidores le dejaron decenas de comentarios con buenas energías para la familia.

¡Qué nivel!

Las tardes de El Trece sumaron a Darío Barassi como digno competidor de "Cortá por Lozano". Con su humor, anécdotas y carisma, logró conquistar al público y va camino a consolidarse como figura del canal. ¿Cómo lo tratarán atrás de cámaras?

Pues este miércoles despejó dudas ya que mostró cómo es su camarín. "Conociendo el camarín de una celebrity. ¡Desgracia! (Tengo) basurero propio, estuche Dior con mis cositas, me tomo 3 tés por jornada, 6 rollos de quesos, caramelitos de propóleo, edulcorante, hielo para mis dos bebidas, snacks", detalló el sanjuanino.

El lugar, muy adaptado a los protocolos COVID-19, es más que austero para el conductor pero no se queja para nada. "¿No lo podés creer, no? ¿Querían ver cómo es la vida de una celebridad? Algo así...", señaló al sentarse en su silla. ¡Tremendo!

¡Es otro!

Hay cambios y cambios. Darío Barassi sin dudas sabe cómo llegar a su público y hacerlo reír. Esta vez lo hizo con un montaje que es tan perfecto que no se nota la diferencia entre realidad y simulación.

Este lunes, el conductor de "100 Argentinos Dicen" subió un video realizado con la Reface App. Allí su rostro aparece montado en el cuerpo de diferentes odaliscas luciendo atuendos propios para los bailes árabes. A su vez los movimientos de cadera se van conjugando con la mirada seductora del sanjuanino que en ningún momento pierde la línea de la animación.

El video fue compartido en la noche de este lunes y en 4 horas sumó más de 482 mil reproducciones y miles de comentarios en los que el buen humor y la gracia se apodera de los seguidores.