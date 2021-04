Yanina Latorre durísima contra Jorge Rial: “No sos tan polenta”

sábado, 17 de abril de 2021 11:11

Enfrentados. Yanina Latorre y Jorge Rial mantienen un duro enfrentamiento mediático desde hace tiempo. Todo comenzó cuando el conductor de Intrusos criticó a Latorre por vacunarse contra el Covid en los Estados Unidos y desde ese momento Yanina no pierde oportunidad para lanzar frases directas e indirectas a Rial.

“Vos te has sacado fotos con La Niña Loly en barcos en Positano y en Venecia. La piba tenía puestos encima tapados de Chanel de 10 mil dólares. Así que no te me tires con la guita encima, rey. ¡No me jodas! Ahora te hacés el zurdo con Angela Lerena… Otra que ganó guita a costa del kirchnerismo”, expresó la panelista de LAM

La periodista redobló la apuesta contra Jorge Rial. “No sos tan polenta. Si estás en contra de la vacuna en Miami, dale a todos, no solo a mí que soy un cuatro de copas”, remarcó Yanina Latorre. “Vos querés decir ‘se vacunó porque tiene plata’. Vos también tenés plata, Rial. Vos también vas a Miami”, indicó

“Seguime pegando con la vacuna, más demagogia, con que tengo plata porque fui a Miami. Yo no me vacuné, vacuné a mi vieja. No hice turismo de vacunación. Y defendí un sistema en donde están vacunando a los chicos de 16 años”, arremetió Yanina.

“A este paso acá no nos van a vacunar ni en diez años. Es un desastre… Vos me querés tirar a la gente en contra diciendo ‘ella tiene plata, se fue a Miami’. Mirá, fui con la mía. No soy política, no recibo sobres. Soy honesta, mi marido también. Pago mis impuestos, estoy al día y laburo y con la plata de mi laburo hago lo que se me canta la garompa”, se defendió.