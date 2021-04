Le apareció un nuevo hijo a Antonio Ríos y su familia le pidió que se hiciera la vasectomía

sábado, 17 de abril de 2021 17:44

Si viste "Más barato por docena", te podrás imaginar lo que es tener un batallón de hijos. El cantante Antonio Ríos no necesita hacer uso de su imaginación ya que según confirmó esta semana, tiene 20 hijos con distintas mujeres.

El cantante estuvo invitado a Cortá por Lozano y Vero no dudó en arrancar preguntando sobre el tema. "Tengo 19 hijos más uno que lo voy a agregar. Es un hijo nuevo, que apareció no hace mucho y ya hemos hablado por teléfono. Tiene 20 años y me voy a hacer responsable. Por ahora, solo hemos hablado por teléfono y espero conocerlo", aseguró el intérprete de "Nunca me faltes".

Con la tranquilidad como de quien habla sobre la lista del supermercado, Ríos confirmó que ya toda su familia está al tanto de la novedad. "Hace poco apareció esto y les comenté: 'Hay un hijo nuevo...', se los puse por WhatsApp. Mis hijos me dijeron varias veces que me hiciera una vasectomía".

Al parecer, lo pensó y decidió que era lo correcto. "Ya está, ya me la hice hace dos años más o menos. Lo recomiendo porque todo sigue funcionando normal. No como uno quisiera pero sigue funcionando", sentenció el hombre que estuvo en pareja cuatro veces.

El futuro de Vero Lozano

Vero Lozano es versátil. Eso es indiscutible y al frente de su ciclo "Cortá por Lozano" demostró hacer frente a varios rivales en el rating. Y en las últimas semanas, ha demostrado su interés en incursionar en más actividades.

Al habilitar el cajón de preguntas para sus seguidores, eligió una en particular."¿Te gustaría algún cargo político?" y la conductora dio un rotundo "No". En cambio, su postura cambió cuando le consultaron por "Masterchef Celebrity". Vero expresó que quiere estar en el programa éxito de Telefe pero no en trabajando en las hornallas sino como famosa invitada.

A su vez, aprovechó para aclarar que no es periodista cuando le consultaron cuándo se recibió. Y claro, es psicóloga y también, modelo e incursiona en el diseño de indumentaria en colaboración con Natalia Antolín.

Para cerrar, Vero dijo por qué no compartió las respuestas que le enviaron sus fans cuando preguntó a quién se parecía al usar un filtro que exagera labios y pómulos. "Porque los nombres que tiraban son de muchas chicas que quiero! Y no me dio #cagona", sentenció.