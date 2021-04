Novaresio y la homosexualidad en su familia: "en mi casa pesaron tanto las palabras como los silencios"

domingo, 11 de abril de 2021 00:00

Este sábado, Luis Novaresio estuvo invitado a PH. Una de las consignas de la noche fue que los famosos contaran quiénes habían tenido que crecer a la fuerza, y él recordó cómo fue su proceso de autoceptación como homosexual.

"Soy hijo único de una familia de clase media. Mi viejo era inmigrante itailiano, laburante. Mi vieja era ama de casa porque a los 13 años murió su mamá y se hizo cargo de la casa. Mi familia materna vive en Estados Unidos y mucha de la paterna quedó en Italia. Solo tengo una tía, así que prácticamente la mía era una familia de tres", introdujo.

Para relatar un episodio que tuvo lugar 40 años atrás, el comunicador explicó cómo era la dinámica familiar. "En mi casa pesaron tanto las palabras como los silencios. Muchas veces no se podía hablar de algunas cosas. No era común escuchar un "te amo hijo" o decir un "te amo mamá", pero yo sabía que me amaban y ellos sabían que yo los amaba a ellos".

Por ello, nunca habló frente a frente con ella, pero sí recibió un mensaje de su parte. "Me acuerdo que un 16 de febrero, a mis 16 años, mi vieja me dejó una carta. Ella me decía que iba a respetar mi decisión de vida, pero que lo que más le dolía era que yo iba a hacer perder el apellido. Soy el último Novaresio varón. Tengo una prima pero sus hijos no llevan el apellido. Fue un masazo", admitió.

Sin embargo, decidió elegir su propio camino. "Me sentí en el dilema de que tenía que elegir entre complacer un deseo maternal y mis deseos. Yo entendí todo, no le reprocho nada porque hizo lo que pudo, con la formación que tuvo. Ese día me di cuenta de que me había hecho adulto, que me había hecho cargo de mí mismo", sentenció.