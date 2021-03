Leo Alturria, el novio de Lizy Tagliani, rompió en llanto: "siento que no la valoro"

sábado, 6 de marzo de 2021 17:55

Leo Alturria se hizo conocido en el mundo de la farándula después de presentarse como la pareja de Lizy Tagliani con quien mantiene una relación de disfrute, risas y mucho amor, desde hace meses. Si bien siempre las noticias respecto a él estuvieron de la mano de la conductora, esta vez abrió su corazón y contó lo que nadie esperaba.

El joven reveló los duros momentos que vivió en su vida desde su infancia y terminó en llanto al dejarle un fuerte mensaje a su madre, Susana, delante de los miles de televidentes.

"Ella es una genia porque la verdad es que cargó con nosotros porque éramos muy chicos con mis hermanos cuando se separó de mi viejo. Y a veces siento que no la valoro porque no le dije ‘te quiero’ o ‘te amo’", dijo Leo en Vino para vos, el programa que conduce Tomás Dente.

En ese caso y ya habiendo cautivado a todos con su relato, agregó que "si ahora me está mirando le digo que la amo en frente de todos. Es una luchadora, nos crio como pudo y ahora me cae todo el peso porque nunca me animé a decírselo o no encontré las palabras. Ella tenía que salir a trabajar y yo, como era el mayor, me tenía que quedar cuidando a mis hermanos”.

Alturria sostuvo que debido a lo que vivió "ahí me empecé a ‘curtir’, a hacerme duro, quizás sin sentimientos al punto de llegar, con la edad que tengo, a no querer hijos quizás por todo lo que pasé de chico y de vivir con mis hermanos y tener que cuidarlos. Esa etapa y esa responsabilidad no la quisiera volver a vivir”.

“No disfruté mi infancia porque a los 13 años trabajaba en un supermercado y me perdía los partidos. Recién de grande estoy viviendo cosas que no viví de chico. Algunos pensaran que soy inmaduro y que tengo la mentalidad de un chico porque me gusta ir a un parque de diversiones o hacer cosas que no hice cuando era chico, pero lo estoy disfrutando ahora de grande que me estoy dando la posibilidad de hacerlo”, finalizó.