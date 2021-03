Gustavo Bermudez reapareció en las redes con un anuncio

jueves, 4 de marzo de 2021 18:17

Un poco (bastante) reticente a actualizar su feed en Instagram, el actor y productor Gustavo Bermúdez sorprendió al compartir un posteo en el que reveló en qué anda. Siempre, fiel a su estilo, lo hizo sobre su trabajo.

"Esta semana terminamos con el rodaje de Los Protectores. Mi personaje, el pelucón Conde, se va a descansar y yo muy feliz de haber compartido estos meses con mi querido @elchuecosuar el gran @soyandresparra y con todos compañeros maravillosos", escribió junto a una imagen del rodaje.

Los comentarios de sus fans apuntaron tanto a felicitarlo como a pedirle que comparta más seguido sus novedades ya que su último posteo fue un recuerdo con Carlín Calvo, para despedirlo en su fallecimiento.

Con Los Protectores, Bermudez volverá a la TV, pero por streaming. Se trata de una comedia de diez episodios basada en la historia de tres representantes de fútbol al borde de la quiebra, que deciden formar una alianza cuando aparece una estrella del fútbol internacional en el mercado, superando sus conflictos y encarnando el rol de protectores.

La serie, que tiene su estreno previsto para mediados de 2021, era originariamente un proyecto que iba a ser desarrollado por Polka. Sin embargo, debido a la crisis que enfrenta la productora, el proyecto fue absorbido por la productora Kapow, para Disney+.

Enamorados

Verónica Varano es una de las protagonistas del primer romance bomba del verano. Llegados de San Martín de los Andes, fotos atestiguaron su romance con el actor Gustavo Bermudez que, además, está grabando una ficción con la que vuelve a la pantalla.

El sábado 9 de enero fue el cumpleaños de Vero que todos los días (sí, todos) hace Instagram Live con sus seguidores y durante una hora da clases de yoga fusión, ya que es profesora e instructora. En una charla de mucha confianza con su comunidad, hizo una confesión.

Tras recibir muchos saludos, dijo: "gracias por todos los videos hermosos, hermosos. Gracias a todos. No saben lo feliz que me hace compartir esto con ustedes. No saben lo que me dan a mí. No saben qué lindo cumpleaños arranqué. Me encantan los regalos no materiales y ¡me llenaron de regalos! Estoy movilizada. Yo pedí un deseo para mi cumpleaños y espero que se me cumpla y se los quiero compartir. El regalo que le pedí a Dios a quien sea es diferenciar lo grandote de la grandeza, que no es fácil de entender. Estuve escuchando a Galeano y la grandeza está en las cosas chiquitas y en las grandes, también. Es el regalo que pedí hoy".

¿Se le habrá cumplido?

Amor y bomba

"Ambos son conosidísimos y de perfil bajo, y están de novios". Con esas palabras, Ángel de Brito lanzó este jueves una incógnita en medio de su programa, Los Ángeles de la Mañana, LAM (El Trece) y generó gran revuelo.

El periodista de espectáculos confirmó que dos actores de larga trayectoria comenzaron una relación y estarían de novios. "A él lo conocemos mayormente como actor. no ha hecho el Bailando. Cuando digo que se van a morir, se van a morir", había agregado el comunicador generando mucha incertidumbre al tema.

"Gustavo Bermudez sale con una bomba, divina, buena persona", continuó lanzando más suspenso y agregó: "Veronica Varano". "Es el último romance del año. Los dos son buena gente. Espero no arruinarles la fiesta de esta noche", finalizó entre risas.

Gustavo Bermudez se mantiene activo en las redes sociales pero alejado de la pantalla chica desde hace bastante tiempo. En Instagram mostró más de una vez su buena relación con Nico Vázquez y Adrián Suar, con quien comparte una linda amistad. Tal es así que en noviembre de 2019 viajaron juntos a Barcelona, España, donde fue recibido por Lionel Messi en su casa.

“Hermosa noche con amigos. Gracias una vez más por recibirnos con tanto amor. ¡Te quiero!”, escribió el protagonista de las obras teatrales El otro lado de la cama y Una semana nada más en su cuenta oficial de Instagram junto a unas fotos de la cena.

“Siempre es lindo encontrarnos y reírnos toda la noche. Te quiero Leo. Gracias por la invitación”, señaló el gerente de Programación de El Trece en la red social. Mientras que Gustavo Bermúdez también le escribió un mensaje de agradecimiento a la Pulga: “Fuera de la cancha sos más grande todavía.¡Gracias por tu calidez!”.

Según pudo saber Teleshow, Adrián viajó a los Estados Unidos para hacer unos trámites personales. Luego se fue a España para descansar por unos días y se reencontró con Gustavo Bermúdez, Nico Vázquez y dos sus socios.