Internaron a Carmen Barbieri otra vez: "las defensas bajan mucho"

miércoles, 3 de marzo de 2021 19:18

Este miércoles Carmen Barbieri volvió a quedar internada. La actriz volvió a tener un cuadro de salud complicado a partir de una bacteria que la afecta y le genera fiebre. Por eso quedó internada en la Clínica Zabala.

“Carmen tiene una bacteria que le hizo subir la fiebre en las últimas horas. No es grave, Carmen está bien y de buen humor pero tienen que suministrarle antibióticos y seguirla de cerca”, explicó Rodrigo Lussich en Intrusos (América).

Su hijo Fede Bal explicó en Flor de Equipo (Telefe) que más allá de ese cuadro de fiebre, ella está bien: “Mi mamá está bien. Cuando una persona tiene Covid-19 está bueno hacerse un control general, por si vuelven a tener un poco de fiebre. Las defensas bajan mucho, entonces los virus pueden volar muchísimo más rápido. Todo está programado y si los chequeos dan bien, mañana ya puede volver a su casa”.

Carmen estuvo en terapia intensiva un mes, incluso fue inducida a un coma farmacológico. Allí contrajo una bacteria intrahospitalaria que complicó su salud en los últimos días de su paso por la clínica. Tras recibir el alta se expresó ansiosa por volver a las grabaciones de Masterchef Celebrity pero aún no pudo hacerlo y ahora nuevamente su salud flaqueó.

Por otro lado, Fede Bal, confesó que el 2020 fue un año muy difícil en lo personal y que el 2021 aún no da tregua. “Estuve roto, porque vengo de un tiempo bastante complicado. Es más de lo que le pasa a muchísima gente en su casa, no porque estemos en televisión somos distintos o nos tienen que abrazar de otra manera. Creo que cuando te pasan muchas cosas malas, después vienen cosas muy lindas. Pero tratamos de no cantar victoria, porque estoy con miedo todavía”, señaló en el programa de Flor Peña.

Finalmente explicó cómo fue el momento de decidir no seguir reemplazando a su mamá en MasterChef Celebrity: “la reemplacé a mamá, le cuidaba este delantal, pero su cuadro va a demorar un poco más. Realmente no estoy mentalmente preparado para seguir cocinando, así que en común acuerdo con la producción decidimos que lo mejor sería que dejara mi delantal. Se lo cuidé hasta donde pude”.