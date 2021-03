Jorge Lanata, internado: dieron a conocer el resultado del hisopado

miércoles, 3 de marzo de 2021 16:47

El periodista Jorge Lanta quedó internado este miércoles en el Hospital Favaloro, después de sentir un fuerte dolor en la pierna y sufrir una hinchazón. El columnista de Telenoche tuvo que ser hisopado al ingreso del nosocomio y en las últimas horas se conoció el resultado de la prueba de coronavirus.

“Jorge está en la Favaloro para someterse a una serie de estudios y chequeos preventivos, vamos a ir informando. Jorge está bien y estamos todos en contacto con un chat”, explicaron esta mañana en la red social de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre).

Este miércoles al mediodía, Ángel De Brito contó en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece) que Lanata tenía una trombosis en la pierna y cuando vio cómo la tenía "se preocupó y quiso internarse". "Sí tenía las pulsaciones altas, hay que estudiar la razón, pero por ahora no tiene ningún síntoma compatible con el COVID, y están esperando el resultado del hisopado”, explicó Ángel De Brito.

Luego en la tarde, en el programa Hay que Ver. HQV, (El Nueve) José María Listorti y Denise Dumas confirmaron que la familia ya recibió el resultado del hisopado y éste dio negativo. "No tiene coronavirus, ahora habrá que ver si se hace otro hisopado más adelante o no", indicaron aclarando que no tiene ningún síntoma y que su dolencia era en la pierna donde sufre la trombosis.

El periodista quedará internado para hacer un estudio general.