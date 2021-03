Fuerte relato de Carlos Sánchez poco tiempo antes de morir

miércoles, 3 de marzo de 2021 19:54

Este martes murió el humorista Carlos Sánchez (68) y la noticia conmocionó al mundo del espectáculo. El comediante luchaba contra el cáncer hacía 10 años y estaba internado desde hacía un mes en el Sanatorio Otamendi. Sus restos fueron despedidos este miércoles en una ceremonia muy íntima y luego se dispuso todo para ser cremado.

A pocas horas del triste desenlace se conoció lo que pensaba Carlos de la muerte y sobre todo de lo que viene después de que el cuerpo dice basta.

"Creo que en esta vida estamos de paso y tengo un ejemplo con mi viejo, porque no creo en la muerte, no le tengo miedo", comenzó diciendo Sánchez en un informe que compartió Bendita (El Nueve). Allí se ve al comediante que relata el día que su padre se descompensó y su alma se separó del cuerpo.

Carlos recordó que aquel día su papá estaba internado y el resto de la familia en la casa. Su mamá estaba en la cocina, su hermano estaba leyendo y él estaba mirando televisión. Por otro lado, su hijo Emiliano y su sobrino Nicolás estaban jugando a las cartas.

"Suena el teléfono, ya estaba mal (su papá). Llegamos al Hospital Español, terapia, golpeo la puerta, sale una enfermera y dice 'ahora lo atiende el doctor, no sé qué pasó, empezó piiiiiii (por el sonido típico de cuando deja de funcionar el corazón). Lo empezamos a desconectar, pero empezó a respirar de nuevo y te está llamando'", relató Carlos sobre lo que pasó cuando todos llegaron al hospital.

En ese momento, Carlos entró a la habitación y lo vio a su padre que le habló: "¿Sabés que me morí?". Luego el humorista le respondió: "No papá, estabas soñando".

Pero el padre le explicó: "No, me estaban sacando todo y yo estaba allá arriba mirando". Después agregó: "ustedes estaban en el departamento: mamá estaba en la cocina, vos estabas mirando televisión, Mario estaba leyendo y Nico y Emi estaban jugando a las cartas".

"Yo no lo podía creer... me agarra la mano, me da un beso, y me dice 'cuidala a mamá'... Yo sé que el día que no esté más vivo lo voy a volver a encontrar. Entonces disfruto la vida porque sé que lo que puede llegar a pasar después va a ser lindo", finalizó el humorista en la entrevista que difundió Beto Casella en su programa.