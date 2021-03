"Tengo señales fuertes": Jey Mammón conmovió al hablar de su papá fallecido

domingo, 28 de marzo de 2021 15:29

Jey Mammón fue uno de los invitados al programa "Almorzando con Mirtha Legrand" y conmovió al recordar a su papá, que falleció en plena pandemia y cuando él comenzaba un gran momento profesional.

"Después de hacer dos programas de "Los Mammones" se fue. Creo que me esperó a que arranque. Sentí eso. De hecho, yo le conté cuando estaba en Terapia Intensiva que iba a empezar un programa y que le había ganado a Estelita y se movió todo. Como que lo disfrutó", le contó a Juana Viale.

"Fue muy duro y difícil. Las pérdidas en pandemia son mucho peor. Lo siento muy presente; de verdad. Cada vez que arranco un programa, sucede como una magia y siento que cada programa es más lindo que el otro, siento que él tiene que ver y mucho", dijo.

"No tuvimos COVID pero fue difícil. Por eso hago la diferencia entre lo religioso y lo espiritual. Me recuperó mucho el mundo espiritual. Yo lo siento muy presente. Hay gente que puede decir: "este está loco" y otros que digan, "es tal cual". Pero tuve señales muy fuertes", agregó.

Jey destacó que "siento que es una contradicción de la vida porque estaba empezando una etapa hermosa de mi vida y de repente, eso. El proceso ya venía porque estuvo en terapia mucho tiempo". El actor y conductor recordó que su papá tenía un barbijo que le dio Mirtha Legrand y que estaba en perfecta salud, cuando se internó para operarse. "Tenía que operarse sí o sí aunque era de riesgo", remarcó.

"Ese día le dije si quería ver la tele y me preguntó qué día era. "Domingo", le contesté y me señaló: "no, porque hoy no estás en ningún programa". Él era así y lo siento muy presente", volvió a recalcar.

La guerra del rating

Comenzó este sábado el mano a mano en la competencia por el rating entre La Noche de Mirtha (Telefe) y Podemos Hablar (El Trece). Juana Viale y Andy Kusnetzoff pusieron toda la carne al asador con una buena elección de invitados y mucha dinámica para atrapar al público.

El resultado de las mediciones fue variando pero, como pasó en gran parte del 2020, finalmente hubo uno que consiguió llevarse más números a su favor.

El programa de Mirtha, pese a las nuevas propuestas que se presenta en escenografía y dinámica, terminó segundo en audiencia, detrás de PH. Según publicó el portal Moskita Muerta, el primero arrancó con 7,3 puntos de rating y luego quedó en 7,7 frente a los 10,6 de Telefe.

En esta emisión de “PH, Podemos hablar”, los invitados en vivo en el punto de encuentro fueron: Moria Casán, Leticia Siciliani, Soledad Fandiño, Jonás Gutiérrez y Rocío Quiroz.

Del otro lado, en La Noche de Mirtha, la mesa de Juana estuvo integrada por el actor e imitador Martín Bossi quien vuelve al teatro con “Comedy Tour”, el periodista y conductor Matías Martin, el conductor Darío Barassi y Diego Leuco.