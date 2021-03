Dario Barassi habló del terremoto de San Juan y Juanita Viale hizo una insólita apreciación

domingo, 28 de marzo de 2021 00:00

El pasado 18 de enero, un terremoto de 6.4 de magnitud sacudió a San Juan. La zona epicentral se ubicó entre Pocito y Sarmiento sin embargo se percibió en varias provincias más, entre éstas Buenos Aires. En un barrio privado, ubicado en una zona de reserva natural bonaerense, vive Darío Barassi quien en La Noche de Mirtha (El Trece) contó cómo vivió el terremoto y generó una insólita apreciación de la conductora, Juana Viale.

"San Juan es una ciudad que es nueva", comenzó explicando el conductor de 100 Argentinos Dicen al momento de referirse a su provincia natal. Luego recordó los 2 terremotos que sacudieron esas tierras en 1944 y 1977, los cuales tiraron abajo casi todas las edificaciones antiguas.

En este contexto destacó que el que se vivió el 18 de enero pasado "fue un sacudón grande" y señaló que "hubo réplica que se sintieron no solo en San Juan" sino también en Buenos Aires. "Yo estaba en la casa y ví cómo se movía el agua de la pileta", relató confesando que en un principio pensó que había un ladrón oculto o un carpincho que se había tirado al agua y por eso se movía.

"Luego me llamó mi mamá y me contó lo del terremoto", agregó destacando que pese a la distancia él pudo percibir el movimiento sísmico. "Por suerte la ciudad está preparada (...) Esto tiene algo positivo y algo negativo. La ciudad es nueva pero por otro lado no hay edificios antiguos", lamentó.

Al escucharlo, Juanita confesó: "me encanta esa sensación que producen los temblores, esa sensación de ¿me estoy por desmayar? me encanta". Posteriormente trajo a la memoria una anécdota que vivió cuando estaba internada en Chile, en pleno embarazo.

"Estaba internada en una clínica normal y empezó un temblor. Comenzó y la tele se cae. Yo no podía caminar y dije me van a buscar o tengo que salir", recordó destacando que le "fascina eso".

"Me encanta esa sensación de la naturaleza, porque cuando pasa sentis que no sos nada, no podes manejar nada", finalizó.