Durísimo: quisieron convencer al novio de Sol Pérez de casarse y les pintó la cara

domingo, 14 de marzo de 2021 15:45

Sol Pérez está enamoradísima de Guido Mazzoni, personal trainner y dueño de gimnasios, y sueña con casarse. Tanto así que el tema salió en "La Peña de Morfi" y Gerardo Rozín se propuso llamarlo para sacarle "una fecha" de boda. Pero... no hubo final feliz.

"Sí, lo viene pensando. Arrancale una fecha", dijo Sol al conductor del ciclo de Telefe que volvió este domingo. En contacto telefónico, también metió fichas el embajador de Masterchef Celebrity, Marcelo Polino. "Necesitamos fecha, Guido", replicó

"Si no funciona, fijate qué tenés para contar de Guido", le dijo Rozín a Polino. "La situación es sencilla. Lo voy a hacer rápido y para que no quedes mal. Están enamorados, son divinos. Te quiero preguntar: ¿hay ánimo, voluntad y ganas para casarse?", apuntó Gerardo.

[AHORA] Guido, el novio de @SolPerez y una importante declaración de amor uD83DuDC95 #LaPeñaDeMorfi ¡Mirá! pic.twitter.com/szsbni17Cv — telefe (@telefe) March 14, 2021

"Sí, desde el primer día. Si a mi edad te ponés de novio es para algo serio. Tengo 38", destacó Guido. Polino no estuvo tan seguro: "se conocieron, se distanciaron y en la pandemia estuvieron juntos. Pero él se va de noche con sus amigos y llega a la madrugada y quiere ver si ella soporta eso".

"Marcelo, sos bueno haciendo eso... y me están perjudicando", señaló el novio de Sol y ella se defendió: "yo soy buena, no hago escenas de celos pero no quiere que después de casarnos, me vuelva mala".

El conductor del programa volvió a preguntarle a Mazzoni: "¿Querés casarte con Sol?", a lo que aseguró que: "sí". Polino siguió dudando al decir que los quiere a ambos pero que Guido es "re chamullero".

Sobre la fecha en cuestión, le dio a elegir a su novia y entusiasmada, respondió: "en noviembre de este año". Ahí vino el baldazo de agua fría: "estamos en pandemia, no podemos invitar a nadie. En noviembre de 2023 puede ser; estaremos todos vacunados".

Sol, no pudo ocultar su incomodidad y sólo atinó a decir: "a la noche vamos a tener una conversación seria". ¡Se pudrió!

Karina, descolocada

Karina "La Princesita" fue una de las invitadas en el regreso de "La Peña de Morfi" a Telefe. La cantante hizo un repaso por sus éxitos, varios de ellos ligados al amor y al desamor.

En ese plan, Jésica Cirio quiso halagar a Karina pero su comentario descolocó a todos: "Te pusiste más linda porque encontraste novio. Te hizo bien la pandemia porque he conocido muchas parejas que se separaron pero vos...", dijo la compañera en conducción de Gerardo Rozín.

La expresión en la cara de Karina fue de desconcierto y sólo atinó a decir: "estoy muy bien y tuve trabajo en pandemia". Rápidamente, Gerardo Rozín la llevó a la próxima canción y también a llevar al estudio a la mamá de la cantante, que se emocionó hasta las lágrimas al oírla cantar.