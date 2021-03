Diego Torres celebró sus 50 años, a puro humor: "se puede llegar con juventud"

domingo, 14 de marzo de 2021 15:09

Diego Torres es uno de los cantantes argentinos más queridos y esta semana celebró sus 50 años. Con mucha onda, en "La Peña de Morfi", compartió su música y tuvo invitados especiales como los internacionales Fonseca y Gian Marco.

"Gracias Gerardo y a todo el equipo que siempre nos trata tan bien. Esta es la apertura de Morfi Latinoamérica", dijo con su característico humor y al presentar su banda no dudó en decir "es una ensalada de fruta", ya que sus integrantes son de EE.UU, Santiago del Estero y Buenos Aires.

"¿Cómo te pegaron los 50?", le dijo Rozín. "Perdón, los 40. Sí, bien. Dejar los 39 es todo un momento. La crisis de los 40, bien. Qué querés que te diga... no sé si porque ya llegué a esa edad pero yo antes veía a un señor de 50 y veía uno como ese que está ahí, que no lo puedo mostrar, que está muy avejentado, no como yo. Y veo, hay otra forma de abordar la edad con sapiencia, juventud y madurez", señaló con picardía.

uD83CuDFB6@diegotorres y Fonseca cantan en exclusiva su nueva canción uD83DuDC4F Escuchá "Este corazón" en #LaPeñaDeMorfi uD83CuDFB5uD83DuDE4C pic.twitter.com/AStaLTDWps — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) March 14, 2021

Diego Peretti, Ricardo Darín, su hermana Mariana y su esposa Débora Bello y su hija Nina le dejaron amorosos saludos. "Diego es mi compañero de vida, de ruta. El padre que elegí para esta hija que tanto bien nos trajo. Es incorrompible y pese a que la música cambió un montón sigue siendo él. Tiene su sello, sentimiento y alegría que te lleva lejos. Le deseo que cuando mire atrás mire con alegría el camino recorrido", dijo Débora. Su hija resumió: "Papá, me hacés reír. Te amo".

Torres está radicado en Miami pero mantiene su lazo intacto con nuestro país. Destacó que la pandemia nos hizo conectar con lo verdadero de la vida, lo simple y que lo inspirar a componer "Amanece", junto a Jorge Villamizar de la banda "Bacilos". Al soplar las velitas de su torta numérica, se emocionó aunque no se le escapó un detalle: "Gracias, muy linda y rica. Lástima que se equivocaron con el número (por el 50)".