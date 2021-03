Germán Martitegui acusó a Claudia Fontán de ser "mala compañera" con su pretendiente

miércoles, 10 de marzo de 2021 00:02

Son más que rumores los que relacionan a Hernán "El Loco" Montenegro con Claudia "Gunda" Fontán. Los participantes de Masterchef Celebrity compartieron el programa del martes y se avanzó en las confesiones.

Sin embargo, Germán Martitegui quiso generar "pica" entre ambos e insinuó que la Gunda no le jugó una buena pasada a su pretendiente. "¿Por qué te dio lo más difícil, la Gunda?", expresó en la noche de exquisiteces inglesas para tomar el té. Claudia se sorprendió y aseguró que "nada que ver. No sé cómo cocina él y no lo iba a perjudicar".

A lo que Martitegui le apuntó a "El Loco": "para mí, te sedujo y te dio lo más difícil". En tanto, ante la pregunta de Santiago del Moro sobre si hay onda entre ambos, el deportista dijo: "Vamos a ver después del café, Gunda". Ella, muerta de vergüenza, se tapó la cara.

"Me estoy enterando", señaló fuera del estudio de las grandes cocinas. "Me pone nerviosa que me carguen con alguien", agregó la actriz y conductora.

Pero... hasta el invitado especial apoyó la posible relación: "les doy mi bendición. Él es muy buena gente". ¡Qué pasará!

Yo veo amor

Este domingo, Fede Bal pasó por Minuto para Ganar, el programa de Marley que también tiene en la co-conducción a Vicky Xipolitakis, y su destreza para los juegos no fue lo único fuerte que dejó. El conductor que formó parte de Masterchef Celeberity en su primera temporada, contó que el amor habría nacido entre dos participantes del actual ciclo.

"Yo veo amor", señaló Bal cuando le preguntaron sobre los dos competidores que no fueron compañeros desde un principio pero sí "pegaron onda" desde la primera vez que estuvieron juntos en el programa.

Como pista dijo que el participante hombre que estaría implicado en la relación es muy alto y resalta entre sus compañeros, dejando en claro quién sería ya que hay uno sólo que cumple con las características: "El Loco" Montenegro.

En tanto que con la mujer fue más preciso ya que lo dijo sin dejar nada a la imaginación. "La Gunda", señaló refiriéndose a Claudia Fontán. "¡No es algo que se habla mucho pero hay miradas, y las miradas dicen más que...", dijo Fede.