"Aun sufro": en su aniversario, Darío Barassi reveló de qué se arrepintió en su casamiento

domingo, 28 de febrero de 2021 11:12

No es novedad que Darío Barassi adora a su esposa, la también sanjuanina Luli Gómez Centurión y a la pequeña hija de ambos, Emilia. Por eso, en su posteo para celebrar sus 6 años de casados, el conductor de "100 argentinos dicen" hizo una confesión: en su casamiento se arrepintió de algo...

Junto a un video que resume el día más feliz de su vida, Barassi describió: "Feliz aniversario amor mío!! Fue una noche espectacular. No faltó nada ni nadie. La revivo con si fuera hoy. Tu mirada, tu calma, tus gambas. Estabas a otro nivel de linda gorda mía. Cuando entraste por esa puerta en la iglesia me iluminaste la vida para siempre. Te veo caminando y acercándote, y a mí se me curaba cualquier herida y el corazón me latía a mil por hora".



Continuó: "Cuando nos vimos beso y abrazo del amor. Te pregunté como estabas y me miraste brindándome toda tu calma y amor. Me dijiste: y vos?!? Y sentencié "muy chivado". Buena Bara, un romántico. Es que esperé esta noche toda una vida, entiéndanme.

La noche fluyó entre valses en vivo, amigos y brindis. Mucho agite y salto. Me cambie la camisa 5 veces. Los Totoras hicieron magia y aun sufro no haber aprovechado el catering".

Para Darío: "fue una noche mágica real. Esta pareja es mágica real. Gorda, sos el amor de mi vida. Brillante y bomba, simpática y sensible, inteligente y madraza. Feliz aniversario nani mía. Sigamos juntos en esta y en todas. Porque como ya sabes, la cosa es con vos o no es. Te amo @luligomezcenturion"

Ella también hizo un posteo muy romántico: "6 años pasaron de este día inolvidable! La mejor decisión, la más fácil de todas! La vida con vos, @dariobarassi, es espectacular! Sigamos compartiendo viajes, alegría, momentos de aprendizaje! Te amo para siempre! Nuestra relación es escucha, compañerismos, admiración, respeto, amor y ternura. No necesito nada más! Feliz aniversario amor de mi vida! Y vamos por más!".

¡Unos tiernos!

La angustia

Darío Barassi consolida su éxito en televisión con su conducción en "100 argentinos dicen" y tras superar el coronavirus no sólo volvió a grabar el programa, sino a su departamento en la Ciudad de Buenos Aires desde el que grabó las historias más desopilantes para Instagram.

Pero esta vez, el sabor de esa visita fue diferente. "Hola bebito mío, te extrañaba. Hola, hola. Me angustio... Ay, bicho, te extrañaba. Me angustio", se lo escuchó decir cuando empezó a recorrerlo. "Qué increíble cuando una casa la hacés tan propia... esta casa, todos los detalles. Me angustio", adelantó. El sanjuanino iba para El Trece y se hizo una escapada para "vivir" unos momentos en lo que considera su hogar.

"Lo venía a mostrar porque está a la venta. Me angustio. ¿Cómo no te va a gustar? Vos pisás este departamento y decís: "¿cuánto querés, gordo?" Se vienen cambios para la familia, para el gordo y las chicas. Me angustio", volvió a insistir.

El luminoso duplex está en la zona de Belgrano y el conductor confió en que como tiene "olor a Barassi" pronto tendrá dueño. ¡Qué nostalgia!