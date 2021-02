La bronca de Verónica Lozano, Marcelo Tinelli, Ángel De Brito y Pablo Echarri: "es mentira"

lunes, 22 de febrero de 2021 01:37

Un sentimiento en común unió este domingo a varias personalidades del mundo del espectáculo. Fue a partir de una fake news que circuló en las redes sociales donde se daba a conocer una supuesta lista de famosos vacunados contra el coronavirus en el Ministerio de Salud de la Nación.

El rumor se dio después de que el viernes pasado Horacio Verbitsky admitiera que llamó a Ginés González García para obtener la vacuna contra el coronavirus y a su vez dijera que habían otros que estaban siendo beneficiados. Eso le valió la salida a él de Radio El Destape mientras que el responsable de la cartera sanitaria nacional tuvo que presentar su renuncia al presidente Alberto Fernández.

En este contexto, este domingo circuló una supuesta lista de vacunados en el "vacunatorio vip" entre los que figuraban Marcelo Tinelli, Verónica Lozano, Pablo Echarri, Diego Latorre y Ángel De Brito, entre otros. Al viralizarse esta fake news, ellos recurrieron a las redes sociales para desmentir tal versión.

A continuación uno a uno los que salieron a desmentir:

Marcelo Tinelli: “Anda circulando una lista de vacunados que es MENTIRA. JAMÁS ME VACUNÉ CONTRA EL CORONAVIRUS NI YO NI NADIE DE MI FAMILIA. Besos a todos”.

Obvio @dflatorre que es falsa esa lista. Es una fake news que anda dando vuelta desde ayer. YO JAMÁS ME VACUNÉ, NI NADIE DE MI FAMILIA, y aparezco también. No le des bola y disfrutá la vida. Besos Dieguito. https://t.co/ei8Vx1x8Ur — marcelo tinelli (@cuervotinelli) February 21, 2021

Verónica Lozano, recientemente llegada de sus vacaciones en el exterior, también salió furiosa a defenderse de tales acusaciones. “Hay una lista verg...donde figuro como vacunada. Esto es absolutamente falso! No me vacuné”.

Pablo Echarri: “Desde ayer a la noche vengo recibiendo mensajes sobre mi incorporación a alguna lista de vacunación preferencial. Jamás solicite una vacuna, ni para mi ni para ningún integrante de mi familia. Jamás recibí ninguna invitación para aplicarla”.

Buenas tardes.

Desde ayer a la noche vengo recibiendo mensajes sobre mi incorporación a alguna lista de vacunación preferencial.

Jamás solicite una vacuna, ni para mi ni para ningún integrante de mi familia.

Jamás recibí ningúna invitación para aplicarla. — Pablo Echarri (@echarripablo1) February 21, 2021

Ángel De Brito: “Por supuesto que NO ME VACUNÉ en el #vacunatoriovip de Ginés González García y Alberto Fernández. No crean cualquier estupidez que publican en redes”.

Ni en ningún lado.

Para que quede claro. NOOOOO! https://t.co/BQUx7arw99 — ANGEL (@AngeldebritoOk) February 21, 2021

Diego Latorre (grabó un video hablando en su Historia de Instagram): “Anda por ahí circulando una lista de posibles vacunados vip, entonces debo salir a aclarar aunque a veces aclarar oscurece y no es mi estilo cuando a veces se dicen muchas cosas falsas. Pero bueno, quiero desmentirlo totalmente. Al principio pensé que era sólo una opereta, pero veo que a veces la gente lo cree. Con todo su derecho, porque le han mentido tanto a la gente en los últimos años que puede creer que es cierto. No, no es cierto para nada y me gusta que lo escuchen de mi propia voz. Es lamentable que la política se pueda usar de una forma tan ladina, involucrando gente ajena a todo esto”.

Alejandro Fantino: “No me vacuné. No pienso vacunarme hasta que me toque como a cualquier compatriota de mi edad y grupo. Sáquenme de las cloacas de listas en las que antes de pedir estar anotado para vacunarme por izquierda prefiero contagiarme 133 veces de nuevo y pelearla con mis anticuerpos! A veces sirven apellidos de famosos para decorar #fakenews. Tuve COVID en agosto y si me volviese a contagiar son las reglas para alguien de 49 años que debe esperar su turno como cualquier argentino, porque no soy de riesgo. #fakenews berretas y lamentables. Yo aclaro porque tengo el “brazo” y la conciencia limpia”.