¡Se agranda la familia!: confirmaron que llega un nuevo bebé Icardi

viernes, 12 de febrero de 2021 20:31

Ivana Icardi, hermana del conocido futbolista, sorprendió a su más de 900 mil seguidores de Instagram al contar que está embarazada de su primer bebé. "Ahora se han convertido en dos los amores de mi vida", aseguró en el posteo en el que se la puede ver besando al futuro papá, Hugo Sierra y mostrando la ecografía.

Ivana está embarazada de 15 semanas y ya confirmó que se trata de una nena a la que llamarán Giorgia. "Me encantan los mensajes que me están enviando. Los dos queremos agradecerles", manifestó la ex Gran Hermano en sus historias.

Después de haber estado en pareja con Luifa Galesio, a quien conoció en la casa más famosa del país, la mediática participó de otro reality, esta vez en España, "Supervivientes", en donde encontró al "amor de su vida".

Para derretirse

Por otro lado, su cuñada, Wanda, quien ya es madre de cinco niños, dos con el futbolista, decidió subir la temperatura de sus seguidores con una serie de fotos de ella en malla.

La rubia aseguró que el sol siempre la encuentra, incluso en medio de la nieve parisina, así que mostró cómo lo recibe desde su balcón.