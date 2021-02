Barby Silenzi tras el escándalo de la foto con la cerveza y la bebé: "no tomo todos los días"

viernes, 12 de febrero de 2021 12:50

Este jueves una foto de El Polaco, Barby Silenzi y la pequeña Abril en un restaurante se viralizó en las redes sociales. En esta se ve a la pareja hablando y con copas de vino sobre la mesa. Esa postal generó un doble revuelo. Por un lado por la posible reconciliación entre ambos y por otro por el consumo de alcohol en la bailarina cuando aún está en el periodo de lactancia.

Sobre los dos temas, Silenzi dio su versión este viernes en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece) donde explicó que con el cantante mantienen una relación madura por la hija que tienen entre ambos, Abril, pero no volvieron a ser pareja.

"Estamos separados. Ahora mejor, un poco más tranquila, acomodándome un poco, bien. Tengo dos niñas que así lo requieren y estoy bien", comenzó expresando la bailarina y luego se refirió a la cena que mantuvo con el Polaco y cuya fotografía dio a conocer este jueves, Santiago Zeyen en Twitter: "no nos veíamos desde que se fue de gira. Nos había quedado pendiente llevar a vacunar a abril y un tema del documento. Al tener una hija no da para pelear y cosas de chiquilines".

La bailarina confesó que "hay amor entre nosotros, nos quisimos mucho, nos queremos mucho" pero eso no implica que hayan vuelto como pareja. "Fuimos a hacer los trámites, aprovechamos que estamos solos para juntarnos para hablar. Hacerlo por teléfono o mensajito no daba", aseguró.

Barby señaló que con el Polaco tuvo "un montón de idas y vueltas" y la relación se había desgastado mucho producto de la cuarentena. Y frente a este contexto decidieron "tomar una decisión" por el bien de los dos pero también de los hijos. "Cuando tenes hijos es un problema. No se pude ir y venir a cada rato (...) Estábamos separados por cuestiones nuestras. Él puede hacer su vida libremente", destacó.

Si bien la convivencia obligada por el periodo de aislamiento influyó, Baby destacó que "son un montón de cosas" las que sucedieron entre ambos para terminar separándose pero todo queda en "la intimidad", porque son propias "de la convivencia".

Por otro lado, se refirió a la polémica que se dio en las redes sociales no solo con la foto donde se la ve tomando una copa de vino sino también con un copón de cerveza. Al respecto aclaró que es de tomar pero para ello consultó al pediatra de su bebé.

"Siempre todo lo consulto con mi pediatra. Abril tiene 8 meses, ya come otras cosas y toma otra leche (...) Quizás a algunas personas no les agrade, pero no puede agradarle a todo el mundo. Siempre hago todo consultando con el médico", destacó.

Luego señaló que el médico le dijo que "una copita sí, una cerveza porque no tiene mucho alcohol" y aclaró: "no tomo todos los días (...) y ése de la foto "es un vaso que tampoco terminé". Además el del encuentro con El Polaco fue "vino con hielo y soda".