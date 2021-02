Polémica por fotos de Barby Silenzi dando amamantando mientras toma bebidas alcohólicas

viernes, 12 de febrero de 2021 12:03

Una serie de fotos de Barby Silenzi dando de amamantar a su bebé Abril generaron polémica y un escándalo en las redes sociales. Es que se la ve con la bebé en brazos mientras toma bebidas alcóholicas, en una cerveza y en otra una copa de vino.

Ante este escenario, las postales que circularon generaron mucho repudio, especialmente en Twitter, porque los médicos no recomiendan tomar ningún tipo de bebidas alcohólicas por las consecuencias que puede generar en el organismo del lactante.

Las fotos circularon en las redes sociales y levantaron el debate en el programa Nosotros a la Mañana (El Trece) donde se armó el debate entre sus panelistas.

Agustina Kämpfer salió a repudiar la crítica de los twitteros: "Me indigna el repudio a esta foto. Le quiero mandar un abrazo, no conozco personalmente a Barby Silenzi, por que no dejan de joder a las madres y las dejan hacer la vida de madre con sus chiquitos porque está tomando un miserable vaso de cerveza".

Por su parte, Nicole Neumann señaló su experiencia de mamá: "tenía entendido, por lo menos hasta mi última hija que amamanté hace 5 años, que el alcohol tarda en irse 3 horas, por lo cual se debería amantar 3 horas después. Si es así no es copado lo que estamos viendo".

Posteriormente se comunicaron con el doctor Diego Montes de Oca quien descartó rotundamente que estuviera permitido dar de mamar mientras se toma alguna bebida alcóholica.

Tras la la publicación de una foto de Barby Silenzi y el Polaco juntos en público #AHORA Barby rompe el silencio en #LAM y dice uD83DuDCAC"Con el polaco estamos separados"

uD83DuDCACY aseguró: "No hay chances de volver"

uD83DuDCAC"Creo que a nuestra pareja la cuarentena no nos hizo bien" pic.twitter.com/cNKU54NuXq — SEGUNDA PAGINA (@SegundaPgina) February 12, 2021

"El consumo de alcohol durante la lactancia está prohibido. La cerveza no aumenta la producción de leche. Con respecto a los factores adversos, puede causar irritabilidad, sedación y retraso psicomotor. Un consumo excesivo puede causar coma, convulsiones y muerte del lactante", finalizó.

El Pollo Álvarez cerró el tema con una definición contundente: "está pésimo entonces".