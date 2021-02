La desopilante confesión de Catherine Fulop: "el mañanero es un problema de ellos"

lunes, 1 de febrero de 2021 00:00

Catherine Fulop es una mujer espontánea y sin pelos en la lengua. Este fin de semana compartió con sus seguidores una charla que tuvo con su amiga y comediante Clara Ulrich y lo demostró.

La actriz le pregunta cómo maneja la fogosidad tras 25 años de casada. "Con el Ova tenemos cosas acordadas que no se cuestionan, una es el no al mañanero. Hasta que le hice entender que el problema del mañanero es un pedo de ellos. Si ellos se levantan alzados, es su problema, por qué me vas a meter a mí en ese rollo. Tenés que estar oliendo cosas de mañana y ¡no mihijita!", aseguró la venezolana.

"Si yo estoy durmiendo ni se te ocurra decirme ¡gorda prendete a la lavadora! A esta lavadora no te la prendo, no jodas. Hay que decirle ¡papito lávatelo a mano!", remató.

Mirá el video completo acá:



¿Cuerpo estropeado?

Catherine Fulop es una bomba; eso no hay duda. Disciplinada y amante de la vida saludable, comparte sus rutinas en redes sociales y también tips de alimentación, pero sobre todo, frases motivadoras.

Y para contagiar hábitos, nada mejor que hablar desde la experiencia propia. Por eso, en su posteo de este jueves en Instagram fue muy sincera: "No existen trucos, ni atajos. Toma tiempo construir un cuerpo fuerte y saludable. En 1 mes y alguito cumplo 56, sé que los años no vienen solos y claro que siento el cuerpo más estropeado que a los 20 jijiji".

La coconductora en "El club del Moro", agregó "y sí, me duelen músculos y articulaciones que no sabia que existían jajaja pero los dolores, la edad, el tiempo... son excusas de tu mente, tienes que vencerlas. Domina tu mente! El ejercitarte tiene que ser parte de tu estilo de vida no un castigo. Se les quiere".