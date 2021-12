Rodrigo Lussich reveló un audio de Noelia Marzól: "ni siquiera ameritaba un pedido de disculpas"

viernes, 24 de diciembre de 2021 00:05

Rodrigo Lussich usó su programa para revelar el contenido de un fuerte audio que le envió Noelia Marzol. En “Intrusos”, el conductor contó que recibió cientos de mensajes de la bailarina, luego de convertirse en campeona de Showmatch, La Academia.

Lussich contó: “Noelia Marzol se enojó mucho conmigo porque yo, a la hora de titular y hacer el posteo del final de La Academia, titulé que el ganador era Jonatan Lazarte, porque creo que era el elegido de Tinelli. Es el que estuvo desde el comienzo, el que remó el programa como muchos no se lo remaron”.

Y agregó: “Marcelo Tinelli quiso que gane Jonatan Lazarte, lo que no sindicaba que no quería que gane Noelia Marzol. Para mí el título fue el triunfo de él. Por eso, Noelia Marzol me escribió una sarta de barbaridades”. En ese momento Adrián Pallares le pidió a su colega que diera más detalles de esas “barbaridades”.

“Sería hermoso que las leyeras para que sepamos cuál es su verdadero pensamiento”, afirmación a la que Lussich le contestó: “Me escribió una sarta de barbaridades donde me deseó que me vuelva todo lo malo que yo doy. Como corolario de eso, dijo que yo merecía en la vida que todo me vuelva. Yo le deseo el doble de lo que ella me desea a mí. Ahí la bloqueé directamente”.

“Me pareció que el mensaje tenía un tono de agresividad y de enojo que ni siquiera ameritaba un pedido de disculpas, que hago públicamente en caso que haya sido tan duro, pero me pareció injustificada la reacción. Por lo tanto, yo como hago con las redes, prefiero bloquear. No tengo nada que discutir con Noelia Marzol”, añadió a su palabra.

Finalmente, dijo: “Dijo que yo potenciaba un debate en donde yo la menospreciaba, la tiraba abajo y me decía que, por suerte tenía compañeras que supieron valorarla, como si yo no lo hiciera. Entiendo todos los egos que uno tiene, los enojos, pero me pareció que el planteo y el final, donde me deseaba que vuelva todo lo que yo hago, prefería dejarlo ahí. Me parece que Noelia estaba desorbitada”.