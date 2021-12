Hercai: avance del capítulo de este viernes con un secreto saliendo a la luz

viernes, 24 de diciembre de 2021 00:31

Una verdad saldrá a la luz este viernes en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La ficción tendrá un momento revelador cuando Esma ponga punto final al secreto que esconde desde que Miran nació y lo revele a la persona que considera clave para limpiar el nombre de Hazar.

En el capítulo de este jueves, Miran buscó poder completar la charla que dejó inconclusa con Reyyan. Para ello esperó que ella saliera de la mansión Sadoglu y la persiguió con su caballo. Una vez que estuvieron juntos, hizo que ambos equinos se fueran para que ella no pudiera escapar y así poder hablar.

"No vine hasta aquí para pedirte que regreses a mi. Bueno... por eso también pero...", comenzó excusándose él para luego confesar que no sabía lo que estaba haciendo ni cómo expresar lo que siente. "Tal vez porque no se lo que me pasa o tu no quieres entender. Si yo hubiera empujado a tu padre no vendría a buscarte. No soy de los que mienten y después aseguran que son inocentes", lanzó él.

Sin embargo Reyyan le dijo contundente que no le cree y le confesó que quiere arrancarlo del corazón. Por eso no quiere darle cabida a sus palabras. Pero ante la insistencia de él, ella le dijo: "te escucharé pero después te irás... no quiero que vuelvas a buscarme nunca más".

En el capítulo de este viernes, Esma se juntará con Zehra para darle la carta más importante que conservaba en su poder y que va destinada a Hazar. En esas líneas la madre de Miran le confiesa que él es su hijo y no lleva la sangra Aslanbey. La misiva es la revelación más fuerte de esta Segunda Temporada y la que marcará un quiebre en la ficción.

"Dile que con esto limpie su nombre, para poder salvar a su hija y a su hijo también", le dirá Esma a la madre de Reyyan quien no puede creer lo que está escuchando.

Hasta este momento, Zehra no quería saber nada con Miran pero escuchará de la boca de la ama de llaves de la familia Aslanbey una revelación del pasado que nadie sabía más que ella. Con lo que escuche se abrirá una gran grieta que generará sentimientos encontrados.