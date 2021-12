Wanda Nara confirmó cuándo festejarán con la torta de Joaquín

martes, 21 de diciembre de 2021 00:20

Un verdadero revuelo se armó en las últimas horas a partir de que se conoció que la torta que tuvo Constantino para su cumpleaños, el pasado sábado, no la hizo Joaquín Nahuel Escobar, el chico que terminó con el 25% del cuerpo quemado por un accidente hace 2 años. Wanda Nara le había prometido públicamente que la torta que estaría sobre la mesa en el festejo iba a ser de él pero llegado el momento no fue así.

El detalle se conoció casi de casualidad cuando Wanda publicó las fotos en Instagram y los seguidores consultaron qué pasó con el pastel que iba a hacer el niño argentino. “¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?”, le preguntaron en las redes y el pequeño pastelero le contestó: “Hola, no me contestó Wanda por eso yo no hice nada”.

La captura de este posteo fue compartida por la cuenta Chusmetenado y generó gran revuelo y mayor alcance. Ante esto, Wanda no dejó pasar el detalle y salió al cruce con un posteo en su historia de Instagram. “El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido a Joaquín”, escribió en una story.

El 22 de diciembre arribará a la Argentina el jugador del PSG y, de acuerdo a lo expresado por ella, habrá otro festejo de cumpleaños del hijo de Wanda y Maxi López. En esta nueva celebración, el niño de las tortas tendrá la oportunidad de lucir todo su talento ante la familia Icardi.

El posteo original

Cuando se conoció la historia de Joaquín, Wanda se mostró sensibilizada y se ofreció a comprarle una torta para festejar el cumpleaños de Constantino López. “Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños”, había escrito Nara en Instagram a principios de diciembre.

Ahora habrá que esperar cómo se desarrolla todo y las fotos que, sin dudas, luego circularán en las redes sociales.