Zaira contó que Wanda "la cagó" con varias personas: "¿cuándo te vas?"

jueves, 16 de diciembre de 2021 20:00

Wanda Nara pasa sus días en Argentina colmados de trabajo, ya que después de participar de la gala de una conocida revista como "personaje del año", y grabar comerciales para diferentes marcas, también abrió su propio local físico de su marca de cosméticos en el Shopping Abasto.

En medio de un acto que resultó ser multitudinario, la rubia se mostró feliz por la cantidad de gente que apuesta a probar sus maquillajes y sobre todo los seguidores que le muestran su apoyo en cada momento. Para la celebración, Wanda se preparó a lo grande junto a su hermana Zaira quien a través de un video no dudó en revelar lo que le hizo su hermana mayor.

En medio de un divertido momento en el que la morocha expuso a la rubia, habló de cómo "la cagó", con varias personas, dejándola sin equipo. "Me cagaste, boluda. Wanda, no sólo que me cagó a Kenny (estilista de ambas), sino que también ahora me quiere cagar a Edi", se la escuchó decir a Zaira mientras esperaba porque alguien la maquille.

Ambos hombres conforman el staff de las hermanas Nara y son los encargados de dejarlas siempre bellas para cada evento que tienen. Hace tiempo, Kenny trabajaba con Zaira pero desde hace ya varios meses que está en París con Wanda. Sin embargo, no fueron los únicos que Zaira nombró.

"No nos olvidemos que también me cagó a Anita. Todo mi equipo filtrado y yo acá... ¡Y a Sole! No tengo niñera, ni peluquero, ni maquillador, ni estilista. ¿Cuándo te vas?", cerró la morocha frente a la risa de su hermana.